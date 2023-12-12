Сириль Абитебуль: «Соперники «Ред Булл» должны были стать более конкурентоспособными в 2023-м»

Абитебуль проанализировал провал соперников «Ред Булл» в 2023 году.

Глава «Хендэ» в чемпионате мира по ралли и экс-босс «Рено» в «Формуле-1» Сириль Абитебуль уверен, что конкуренты должны были приблизиться к «Ред Булл», так как регламент не менялся, а в итоге откатились еще дальше.

«Доминирование « » происходило, когда в «Ф-1» была куда менее серьезная конкуренция. «Феррари» превосходила других по бюджету и структуре, которых не было у остальных.

«Ред Булл», с другой стороны, является престижной, хорошо организованной и хорошо финансируемой командой, но он не в одиночестве. Коллектив доминирует в среде, где соперники не слабые.

Если регламент меняется, одна из команд может проявить себя особенно хорошо, найти лазейку, однако в 2023-м правила уже были известны. Соперники должны были стать более конкурентоспособными.

«Ред Булл» выстроился благодаря способности генерировать прижимную силу, очень хорошим инструментам для моделирования, очень хорошей и точной аэротрубе. Кроме того, команда могла вкладываться и сосредоточиться на этих инструментах, поскольку ей не приходилось беспокоиться о двигателях, которые сначала поставляла « », а затем « », – поделился мнением Сириль.

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