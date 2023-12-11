Том Коронель: «Ред Булл» стоит сказать Пересу: «Возьми пару коктейлей на пляже и не возвращайся». Де Врис стал бы вторым в чемпионате с легкостью»

Коронель призвал «Ред Булл» выкупить контракт Переса и выгнать мексиканца.

Нидерландский гонщик считает, что новый вице-чемпион «Формулы-1» Серхио Перес выступал неудовлетворительно в 2023 году и не заслуживает места в «Ред Булл».

«Ред Булл» стоит просто выкупить контракт и сказать Пересу: «Возьми себе пару коктейлей на мексиканском пляже и не возвращайся».

Провалом сезона может стать только один пилот, и это он. Можно разочаровать однажды, дважды или трижды, но у этого парня было столько шансов. Конечно, он финишировал вторым в личном зачете, с огромным отставанием от Макса [Ферстаппена]. Но, поверьте, Ник де Врис сделал бы то же. Даже с легкостью», – сообщил эксперт.

Том поделился мыслями о превосходстве над напарником:

«Он не раздает подарки. Ни на Рождество, ни на день рождения. Этот парень является – в хорошем смысле – самым большим гоночным монстром и сукиным сыном, которого только можно представить.

Нейтральные зрители должны желать, чтобы Максу выписывали пятисекундный штраф каждую гонку. Ведь тогда у него из ушей и рта вырывается такое пламя, что думаешь: «Ну и ну! Вот что нам нужно». В сравнении с Максом Перес – неженка, зевака».

Коронель также высказался подробнее о досрочном расставании « » с Ником де :

«Он провел только десять гонок. Я не считаю, что он получил честный шанс – надо было дать ему закончить сезон. Ник допускал ошибки, в том числе серьезные, 100 процентов. Однако я видел прогресс. Просто не удалось продемонстрировать пиковый уровень, а это смертный грех.

Ник не любит болтать, он не лидер, но должен был сказать: «Ребята, погодите-ка, мне нужно время». Я убежден, что ситуация изменилась бы в лучшую сторону. И не будем забывать, что его машина была дерьмом на колесах.

Наконец, – по-настоящему быстрый гонщик, он лучше, чем считается. Он проводил третий сезон, сражался за свой последний шанс, пилотировал с ножом в зубах. Нельзя просто взять и обогнать такого парня».

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