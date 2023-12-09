Кристиан Хорнер о составе-2025: «Есть варианты внутри и вне системы «Ред Булл»

«Ред Булл» допустил переход пилота «со стороны» в 2025 году.

Руководитель «Ред Булл» заявил, что команда будет рассматривать различных кандидатов на место напарника на сезон-2025. Конкурентом Серхио считается пилот « » Даниэль Риккардо, однако менеджер не исключил и приглашение гонщика, не состоящего в программе «Ред Булл».

«Любая команда стремится заполучить наиболее сильную пару гонщиков. Важно, чтобы между напарниками была правильная динамика, и Макс с Чеко стали успешным сочетанием. Чеко за три сезона с нами финишировал четвертым, третьим и вторым. Он на верном пути.

С Даниэлем мы хорошо знакомы. Здорово, что он вернулся в семью «Ред Булл».

Вопрос по поводу сезона-2025 открыт, и то, что у нас есть варианты внутри и вне системы – неплохая ситуация. RB19 стал самым успешным болидом в истории нашего спорта, и можно представить, что это довольно привлекательная для пилотов машина», – сообщил Хорнер в интервью Sky Sports.

Кристиан предположил, что «Ред Булл» придется бороться в 2024 году:

«Я считаю, что в «Ф-1» есть прекрасные гонщики, прекрасные команды, и при стабильном регламенте пелотон сильно сблизится. Сезон-2024 не сложится как 2023-й. Мы ожидаем значительно более серьезную конкуренцию со стороны «Макларена», «Мерседеса», « » и всех пилотов этих команд».

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