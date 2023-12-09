Кристиан Хорнер о составе-2025: «Есть варианты внутри и вне системы «Ред Булл»

Теги возможные переходы Феррари Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Мерседес Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Авто

«Ред Булл» допустил переход пилота «со стороны» в 2025 году.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда будет рассматривать различных кандидатов на место напарника Макса Ферстаппена на сезон-2025. Конкурентом Серхио Переса считается пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо, однако менеджер не исключил и приглашение гонщика, не состоящего в программе «Ред Булл».

«Любая команда стремится заполучить наиболее сильную пару гонщиков. Важно, чтобы между напарниками была правильная динамика, и Макс с Чеко стали успешным сочетанием. Чеко за три сезона с нами финишировал четвертым, третьим и вторым. Он на верном пути.

С Даниэлем мы хорошо знакомы. Здорово, что он вернулся в семью «Ред Булл».

Вопрос по поводу сезона-2025 открыт, и то, что у нас есть варианты внутри и вне системы – неплохая ситуация. RB19 стал самым успешным болидом в истории нашего спорта, и можно представить, что это довольно привлекательная для пилотов машина», – сообщил Хорнер в интервью Sky Sports.

Кристиан предположил, что «Ред Булл» придется бороться в 2024 году:

«Я считаю, что в «Ф-1» есть прекрасные гонщики, прекрасные команды, и при стабильном регламенте пелотон сильно сблизится. Сезон-2024 не сложится как 2023-й. Мы ожидаем значительно более серьезную конкуренцию со стороны «Макларена», «Мерседеса», «Феррари» и всех пилотов этих команд».

Джо Сейвард: «Риккардо перейдет в «Ред Булл» после первых гонок 2024-го, если Перес не прибавит»

Даниэль Риккардо: «Если смогу вернуться в состав «Ред Булл», я сделаю все, чтобы выступать там до конца карьеры»

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В след. сезоне ещё больше будет слухов об переходе Алонсо в Ред Булл.
+1
0
+1
Ответ Станислав Румянцев
В след. сезоне ещё больше будет слухов об переходе Алонсо в Ред Булл.
Если Рикьярдо поедет, то все слухи переманит на себя
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий