Макс Ферстаппен: «Если в 2024 году мы улучшим машину, снова будем бороться за титул, но при этом выиграем всего десять гонок – все будет в порядке»

Ферстаппен оценил перспективы «Ред Булл» в следующем сезоне.

По словам действующего чемпиона, команда не будет ставить перед собой задачу попробовать выиграть все гонки сезона.

Ферстаппен отметил, что для него главным критерием является прогресс и правильный настрой, а не конечный результат.

«Реалистично оценивая ситуацию, мы понимаем, что вряд ли сможем провести следующий сезон лучше, чем этот. Но мне кажется, что задача не всегда должна главным образом состоять из того, чтобы выиграть 20 гонок – скорее она в том, чтобы постараться найти способ прибавить самому и прибавить в работе с болидом.

Если в результате получится так, что мы улучшим свою машину, снова будем бороться за чемпионский титул, но при этом выиграем всего десять гонок – все будет в порядке.

Да и уровень конкуренции со стороны соперников варьировался – в один уик-энд главным соперником могла быть одна команда, в другой уик-энд уже другая. Так что я полагаю, что в следующем сезоне люди еще лучше разберутся в новом техническом регламенте, станут лучше его понимать, и плотность в пелотоне станет еще выше.

В этом сезоне мы очень много выиграли как команда, а также я получил большое удовольствие от работы со всеми ребятами. Разумеется, выиграв несколько гонок подряд, вам хочется продолжать, и несмотря на работу под давлением вы стремитесь справляться как можно лучше.

Мы никогда не стремились к тому, чтобы побить все эти рекорды – мы просто старались как можно лучше выступать в каждой гонке и получать удовольствие. Ведь на самом деле столь хорошие вещи происходят не так уж часто. Так что да, это был очень, очень хороший год», – рассказал Ферстаппен.

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