Фредерик Вассер: «В начале сезона уровень ожиданий у «Феррари» был немного завышен, но мы быстро поняли, какова ситуация»

Вассер подвел итоги сезона для «Феррари».

Руководитель итальянской команды, оценивая прошедший чемпионат, признал тот факт, что « » входила в сезон с завышенными ожиданиями, но быстро приняла текущую реальность.

При этом отметил, что остался доволен прогрессом команды во второй половине сезона:

«В начале сезона уровень ожиданий был немного завышен, но мы быстро поняли, какова ситуация. Думаю, мы все поняли, проехав буквально пару кругов на тестах в Бахрейне, а может и раньше, когда проверяли машину на симуляторе.

Но о чем я бы не стал забывать – так это о том, как команда реагировала на неудачи и тяжелые моменты в этом сезоне. Что было после этапа в Джидде, или в Майами, или в Испании, или в Зандворте. Тот же этап в Зандворте прошел не так уж давно, а там нас почти обогнали на круг.

И я думаю, что в сравнении с Зандвортом в конце сезона мы коллективно сделали большой шаг вперед, и в контексте будущих перспектив команды это радует».

При этом Вассер не стал выделять конкретные области, прогресс в которых позволил «Феррари» прибавить:

«Было бы ошибкой считать, что у «Ред Булл» есть какое-то волшебное решение, которое позволяет им быть на 0,5 секунды быстрее, или что мы добились большого прогресса в чем-то одном.

На производительность влияют все сферы работы компании – от того, что мы можем быстрее производить детали, от повышения уровня надежности техники. В этом сезоне мы потеряли слишком много очков по тем или иным причинам – из-за проблем с надежность, дисквалификации в Остине, блокировок в квалификациях. И над этим нужно работать.

И мы также должны улучшить аэродинамику, двигатель, каждую область. И дело не в том, что у нас что-то работает неправильно, а что-то хорошо, и если исправить эту неисправность мы резко станем быстрее на 0,4 – 0,5 секунды. Самое важное – это то, что тысяча человек, работающих в «Феррари» убеждены, что они все вносят свой вклад, и все они стараются делать чуть больше.

Я более чем удовлетворен ситуацией, потому что между Зандвортом и последним этапом сезона мы не стали сильно менять машину. Да, мы привезли некоторые обновления на Гран-при Японии, но в целом машина осталась прежней. И мы смогли гораздо лучше выполнять свою работу благодаря пониманию особенностей работы болида, улучшенному подходу к работе с настройками, лучшего подхода со стороны гонщиков.

Нам есть, куда расти и к чему стремиться, во всех областях, и это правильное чувство, которое должно помочь при разработке машины следующего года».

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