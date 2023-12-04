Алекс Албон: «Я выступал лучше Переса и Гасли в паре с Ферстаппеном»

Албон считает, что лучше Переса и Гасли справлялся с ролью напарника Ферстаппена.

, ныне выступающий за « », заменил в «Ред Булл» по ходу сезона-2019. После Алекса партнером стал Серхио Перес в 2021-м.

Тайский гонщик обратил внимание на то, что его отставание от Макса выражалось в более низкой позиции на финише, чем существенный разрыв с Пересом, так как в 2021 году машина «Ред Булл» стала гораздо быстрее.

«[В 2020-м] Макс квалифицировался третьим или четвертым, иногда даже пятым. Гонки он заканчивал обычно третьим или четвертым. С другой стороны, я в некоторых гонках отставал на три или четыре десятые, и из-за этого финишировал 12-м или 11-м – это были провалы.

Мне неловко говорить об этом, но годом позже машина была первой или второй фактически в каждой гонке. Льюис [ ] и Макс сражались за титул, а Чеко финишировал четвертым, третьим или пятым. Но отрыв Макса [от Переса] в большинстве случаев оказывался больше, чем когда я был напарником Макса.

Как бы плохо ни сложился тот год, оглядываясь назад, я был лучше, чем его нынешний напарник, а также напарник до меня», – сказал Албон в подкасте High Performance.

Албон выиграл у напарника все квалификации сезона, Ферстаппен – 20 из 22, в «Мерседесе» равенство. В 2020-м Алекс всухую проиграл Максу

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