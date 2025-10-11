«Ф-1» может за 140 млн долларов передать Apple права на трансляции на Гран-при США
На Гран-при США могут объявить о соглашении между «Ф-1» и Apple.
Сообщается, что Apple подтвердит приобретение прав на трансляции «Ф-1» на территории США по ходу ближайшего этапа в Остине. Стоимость пакета составит около 140 млн долларов – что значительно превышает те средства, которые отдает нынешний вещатель ESPN.
Тем не менее между сторонами сохраняется разногласие касательно собственного сервиса «Формулы-1» – F1 TV. Остается под вопросом, как он будет сосуществовать с трансляциями Apple.
«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
