  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Ф-1» может за 140 млн долларов передать Apple права на трансляции на Гран-при США
1

«Ф-1» может за 140 млн долларов передать Apple права на трансляции на Гран-при США

На Гран-при США могут объявить о соглашении между «Ф-1» и Apple.

Сообщается, что Apple подтвердит приобретение прав на трансляции «Ф-1» на территории США по ходу ближайшего этапа в Остине. Стоимость пакета составит около 140 млн долларов – что значительно превышает те средства, которые отдает нынешний вещатель ESPN.

Тем не менее между сторонами сохраняется разногласие касательно собственного сервиса «Формулы-1» – F1 TV. Остается под вопросом, как он будет сосуществовать с трансляциями Apple.  

«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoФормула-1
деньги
телевидение
бизнес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джеймс Воулз: «Считаю, что при новом регламенте количество обгонов в «Ф-1» увеличится»
10 минут назад
Эстебан Окон: «В самой тяжелой аварии перегрузки составили 42G»
43 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «Всегда восхищался Вассером. Его волнует скорость машины – это сильная сторона Фреда»
1сегодня, 12:59
Андреа Кими Антонелли: «После этапа в Монце получил небольшой пинок под зад – именно это мне и было нужно»
сегодня, 12:52
Адвокат «Макларена»: «Из-за господина Палоу компания оказалась в кризисе. Пришлось пересмотреть спонсорские соглашения»
2сегодня, 12:30
Грэм Лоудон: «Для «Кадиллака» важно, чтобы на тестах поработала команда»
сегодня, 12:14
Алекс Албон: «Попадание на подиум показало, что «Уильямс» движется в верном направлении»
сегодня, 11:35
Джонни Херберт: «Мне не нравится, что в «Макларене» делают слишком большой упор на интересы команды»
5сегодня, 11:09
Льюис Хэмилтон: «Поддержка со стороны Вассера невероятна. «Феррари» становится все сильнее»
10сегодня, 10:57
Алекс Палоу: «В «Ред Булл» перестали проявлять ко мне интерес после звонка от Брауна»
1сегодня, 10:43
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13