«Ф-1» может за 140 млн долларов передать Apple права на трансляции на Гран-при США

На Гран-при США могут объявить о соглашении между «Ф-1» и Apple.

Сообщается, что Apple подтвердит приобретение прав на трансляции «Ф-1» на территории США по ходу ближайшего этапа в Остине. Стоимость пакета составит около 140 млн долларов – что значительно превышает те средства, которые отдает нынешний вещатель ESPN.

Тем не менее между сторонами сохраняется разногласие касательно собственного сервиса «Формулы-1 » – F1 TV. Остается под вопросом, как он будет сосуществовать с трансляциями Apple.

