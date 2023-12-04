Гельмут Марко: «Топ-пилоту Пересу не повезло выступать с талантом века»

Марко считает Ферстаппена «талантом века».

Советник «Ред Булл» заявил, что мастерство внесло решающий вклад в доминирование команды в 2023 году, а также назвал «топ-пилотом».

«У нас прекрасная машина и высокомотивированная команда. Но решающий фактор доминирования – все больше и больше людей постепенно это осознают – фактор Макса Ферстаппена.

Серхио Переса критикуют, но он топ-пилот. Ему просто не повезло выступать с талантом века в качестве напарника», – сказал Гельмут.

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