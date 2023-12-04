Гельмут Марко: «Топ-пилоту Пересу не повезло выступать с талантом века»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Марко считает Ферстаппена «талантом века».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что мастерство Макса Ферстаппена внесло решающий вклад в доминирование команды в 2023 году, а также назвал Серхио Переса «топ-пилотом».

«У нас прекрасная машина и высокомотивированная команда. Но решающий фактор доминирования – все больше и больше людей постепенно это осознают – фактор Макса Ферстаппена.

Серхио Переса критикуют, но он топ-пилот. Ему просто не повезло выступать с талантом века в качестве напарника», – сказал Гельмут.

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13 комментариев
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Дед забыл выпить таблетки. Напомните ему что ныне сбитый летчик Дэн два сезона был впереди в ЛЗ Макса. Несомненно у Макса есть талант, но тот же Норрис, Леклер и Рассел, не говоря уже о Хэме и Фернандо легко составили бы конкуренцию в одной команде
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Ответ ffmp
Дед забыл выпить таблетки. Напомните ему что ныне сбитый летчик Дэн два сезона был впереди в ЛЗ Макса. Несомненно у Макса есть талант, но тот же Норрис, Леклер и Рассел, не говоря уже о Хэме и Фернандо легко составили бы конкуренцию в одной команде
Ну, это типичные понты РБ - превозносить своих. С Феттелем точно так же было.) Будет самовозить условный Лоусон - будут его расхваливать.
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Очень смешно, видел тут табличку что пилоты мака чаще в ку3 выходили чем этот топ пилот на звездолёте, даже халк на хаасе 7 раз что ли попал в ку3, а топ пилот 11 по-моему раз попал, даже боттас больше 100 раз подряд на мерсе попал в ку3, т.е буквально все квалы в мерсе провел в ку3 , а это дно через раз туда попадает.
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И да талант века там есть, это ньюи, уже 30 наблюдаю как его водители находят скилл на его машинах .
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Сова таки налезла на глобус у Марко.
Мои поздравления.
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Ну такого доминирования в Ф1 давно не было. И даже с учетом всех заслуг Ньюи, Макс и правда чертовски хорош. Появилось хладнокровие, минимум ошибок и эмоций. И понятно почему Дед всюду его превозносит - под ним ощутимо шатается кресло (шатают, я бы сказал), а он не дает забыть, кто именно привел Макса в команду
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"Топ-пилот" Перес 3 сезона на равных с Хюлькенбергом проездил, "топ-пилот" разгромно проиграл Баттону. Почему я, диванный эксперт со спортса, разбираюсь лучше чем Хельмут Марко, как такую херню можно нести на такой должности, может Хельмуту все таки на пенсию пора?
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Комментарий удален пользователем
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это самый нищий водила космолетов из тех, что я видел
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Ответ Великий Алонсо
"Топ-пилот" Перес 3 сезона на равных с Хюлькенбергом проездил, "топ-пилот" разгромно проиграл Баттону. Почему я, диванный эксперт со спортса, разбираюсь лучше чем Хельмут Марко, как такую херню можно нести на такой должности, может Хельмуту все таки на пенсию пора?
Может, тебе лучше закусывать? Ты же диванный эксперт, слова которого никому не нужны и неинтересны, а герр Марко лицо заинетресованное и вовлеченное в процесс, где каждое твоё слово будет рассмотрено под микроскопом, в том числе и такими диваноидами, как ты. Одно условие: ты ни на что не влияешь, а вот акционеры очень даже. Им он и служит. А вовсе не тебе.
Удачи.
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