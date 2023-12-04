Гельмут Марко: «Топ-пилоту Пересу не повезло выступать с талантом века»
Марко считает Ферстаппена «талантом века».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что мастерство Макса Ферстаппена внесло решающий вклад в доминирование команды в 2023 году, а также назвал Серхио Переса «топ-пилотом».
«У нас прекрасная машина и высокомотивированная команда. Но решающий фактор доминирования – все больше и больше людей постепенно это осознают – фактор Макса Ферстаппена.
Серхио Переса критикуют, но он топ-пилот. Ему просто не повезло выступать с талантом века в качестве напарника», – сказал Гельмут.
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Мои поздравления.
Удачи.