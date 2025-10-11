0

Эстебан Окон: «В самой тяжелой аварии перегрузки составили 42G»

Окон назвал самую жесткую аварию в карьере.

Пилот «Хааса» Эстебан Окон рассказал о том, что самой тяжелой аварией за время его выступлений в «Формуле-1» стал инцидент в практике перед Гран-при Майами в 2022 году.

«У меня в карьере были тяжелые аварии. К счастью, эти аварии никогда не были очень жесткими, хотя в некоторых их них перегрузки превышали 40G и выводили меня из строя. После некоторых аварий у меня все плыло перед глазами и болела голова в течение трех-четырех дней.

В самой тяжелой аварии перегрузки составили 42G. Хотя со стороны людям могло показаться, что там не случилось ничего особенного. Но проблема была в том, что я врезался в бетонную стену. Это было в третьей практике перед Гран-при Майами в 2022 году. Я сильно ударился обоими коленями и после аварии ходил с большим трудом.

Я помню, как на следующее утро пошел в душ и потерял равновесие и упал. Мне было не очень хорошо. Но в итоге, стартовав в гонке с последнего места, сумел финишировать восьмым», – рассказал Окон.

Расселл – лидер «Мерседеса» в «Ф-1» без альтернатив, но тянет с контрактом. Почему?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
