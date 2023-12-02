Технический директор «Ред Булл»: «Мы потерпели неудачу с созданием быстрой машины – лишь один гонщик справлялся с ней»

«Ред Булл» не удалось построить быстрый болид в 2023 году, заявил Ваше.

По словам технического директора « » Пьера Ваше, команда не создала болид, который позволял бы показывать уровень, и подошла только .

«В «Ред Булл» есть фактически все ресурсы, поэтому поражениям нет оправданий. По крайней мере для меня. Я перфекционист.

Люди, которые занимаются техникой, любят точность. На нашем уровне важно не совершенство, которого не достичь, а внимание к деталям. Так мы получаем преимущество. В нашей профессии болид, который на один процент медленнее – плохой болид, и это необычно, если вдуматься.

Быстрая машина – это машина, которая позволяет гонщику показывать максимум. В этом плане мы потерпели неудачу, потому что лишь один пилот, в данном случае Макс, хорошо с ней справлялся. Благодаря своему таланту он здорово использовал болид по ходу всего сезона и в разных условиях.

С другой стороны, мы, вероятно, плохо поняли Чеко – что ему необходимо, чтобы тоже реализовывать потенциал RB19», – сказал специалист.

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