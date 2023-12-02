Технический директор «Ред Булл»: «Мы потерпели неудачу с созданием быстрой машины – лишь один гонщик справлялся с ней»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Пьер Ваше Авто

«Ред Булл» не удалось построить быстрый болид в 2023 году, заявил Ваше.

По словам технического директора «Ред Булл» Пьера Ваше, команда не создала болид, который позволял бы Серхио Пересу показывать уровень, и подошла только Максу Ферстаппену.

«В «Ред Булл» есть фактически все ресурсы, поэтому поражениям нет оправданий. По крайней мере для меня. Я перфекционист.

Люди, которые занимаются техникой, любят точность. На нашем уровне важно не совершенство, которого не достичь, а внимание к деталям. Так мы получаем преимущество. В нашей профессии болид, который на один процент медленнее – плохой болид, и это необычно, если вдуматься.

Быстрая машина – это машина, которая позволяет гонщику показывать максимум. В этом плане мы потерпели неудачу, потому что лишь один пилот, в данном случае Макс, хорошо с ней справлялся. Благодаря своему таланту он здорово использовал болид по ходу всего сезона и в разных условиях.

С другой стороны, мы, вероятно, плохо поняли Чеко – что ему необходимо, чтобы тоже реализовывать потенциал RB19», – сказал специалист.

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?

Серхио Перес: «К следующему сезону мне нужно обязательно прибавить в квалификациях»

6 комментариев
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Я чего-то не понимаю? 1-е и 2-е место + кубок конструкторов. Что нужно было доя большего успеха?
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Интересная логика. Т.е. если вместо Чеко посадить Латифи, то он тоже должен чемпионские результаты показывать, чтобы этот тех дир был доволен?
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Да и не все гонки RB19 выиграл, в 2024 надо это исправить на новом болиде
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Харэ уже. Оба титула досрочно и задолго до конца сезона. Перес уверенное второе место. Что им ещё нужно?)
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Ответ Александр Деев
Я чего-то не понимаю? 1-е и 2-е место + кубок конструкторов. Что нужно было доя большего успеха?
Два первых места в ЛЗ и все места в КК
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