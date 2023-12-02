Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Ферстаппен открыл новое измерение, я никогда не видел такого понимания работы с шинами»

Бывший гонщик «Формулы-1» проанализировал талант Ферстаппена.

полагает, что пилота « » отличает умение реализовывать свои способности, в отличие от некоторых других спортсменов – к примеру, Хуана-Пабло Монтойи.

«Макс Ферстаппен открыл новое измерение. Просто посмотрите на его результаты. Поразительно, что он каждый раз выжимает из машины абсолютный максимум.

Всегда существовали пилоты, которые определяли эпоху. В этом сезоне для него все сошлось: его понимание болида, агрессивный пилотаж. Многие способны атаковать, но при этом уничтожают шины. Макс понимал, как пилотировать быстро, но не портить покрышки – такого я никогда ранее не видел в исполнении гонщика «Формулы-1».

Его доминирование деморализовало соперников. Но это также показывает, что все остальные сработали плохо – отставание слишком большое. Меня удивило, что молодой человек способен настолько рано достичь подобных высот. К примеру, у Хуана-Пабло Монтойи был огромный талант, с учетом которого достижения оказались слишком скромными», – сказал эксперт в эфире ServusTV.

Тото Вольфф: «Перес не медленнее Ферстаппена на секунду. Макс – единственный, кто понял, как работать с шинами в 2023-м»

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