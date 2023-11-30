Тото Вольфф: «Перес не медленнее Ферстаппена на секунду. Макс – единственный, кто понял, как работать с шинами в 2023-м»

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Вольфф рассказал, в чем Ферстаппен превзошел любого другого пилота в 2023 году.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф отметил, что скорость всех остальных гонщиков менялась от этапа к этапу. По мнению менеджера, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стабильно выжимал максимум благодаря лучшему пониманию шин «Пирелли» и оптимальным настройкам.

«В разных командах наблюдались колебания в скорости хороших пилотов, и это трудно объяснить. Между Сайнсом и Леклером [была разница на Гран-при Абу-Даби], мы видели такое с Джорджем [Расселлом] и Льюисом [Хэмилтоном], с Оскаром [Пиастри] и Ландо [Норрисом].

Очевидный пример: Перес и Ферстаппен. Перес не медленнее Макса на секунду. Так в чем же дело?

Мы видели, как маятник качается в разные стороны. С фундаментальной точки зрения все вращается вокруг сцепления шин с асфальтом. Если удается найти идеальные настройки, стабильную основу, с которой можно работать с начала уик-энда, то получается показывать скорость.

В противном случае темпа просто нет. Ты в буквальном смысле срываешься с обрыва, и у меня нет объяснения.

Считаю, что в этом году единственным гонщиком, кто понял, как работать с покрышками, стал Макс», – заявил Тото.

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14 комментариев
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Ответ Тёма Тёма
Кажется, что это правда. Но, интереснее было бы посмотреть Макса не в паре с Серхио. Пиастри бы...
Пиастри ещё зелен, может качелей было бы меньше по сезону, но итог был бы сопоставим с Пересом, Макс бы не оставил шансов. Ферстаппена надо сравнивать с лучшими, а не с первогодками
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Ответ Тёма Тёма
Кажется, что это правда. Но, интереснее было бы посмотреть Макса не в паре с Серхио. Пиастри бы...
Пиастри в гонках средненький пока. В квалах выглядит намного убедительнее. Максу не соперник на данный момент.
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Кажется, что это правда. Но, интереснее было бы посмотреть Макса не в паре с Серхио. Пиастри бы...
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а величайший пилот в истории Хэмилтон не понял? норм панч в спину от Тото
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За эти слова, Лукапоп должен предать Тото анафеме. Просто разорвал шайку. Радостно.)
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Ответ Alex Sin
За эти слова, Лукапоп должен предать Тото анафеме. Просто разорвал шайку. Радостно.)
лука сделает вид как всегда, что этого Тото не говорил и он не видел
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А что 7 кратный разучился работать с шинами?Только Макс один в пелетоне понял.Феррари тоже выдавали хорошие гонки с сохранением шин.
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Ответ Incendier Deafening
Пиастри в гонках средненький пока. В квалах выглядит намного убедительнее. Максу не соперник на данный момент.
Максу нужен Норрис, Норрису нужен Макс. Жду от этих двоих сражения, а лучше битву за чемпионат.
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Продолжение подкатов от Тото....
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Какая-то чушь. Раньше такие сказки слушали про чудо умение работать с шинами Хэмильтону, когда болид возил всем по секунде.
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Ответ Сергей Фетисов
А что 7 кратный разучился работать с шинами?Только Макс один в пелетоне понял.Феррари тоже выдавали хорошие гонки с сохранением шин.
да у всех проблемы с шинами. Тот же Рассел, не помню на каком этапе, ехал, шины остыли и он резко начал всем проигрывать.
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