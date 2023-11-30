Тото Вольфф: «Перес не медленнее Ферстаппена на секунду. Макс – единственный, кто понял, как работать с шинами в 2023-м»
Вольфф рассказал, в чем Ферстаппен превзошел любого другого пилота в 2023 году.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф отметил, что скорость всех остальных гонщиков менялась от этапа к этапу. По мнению менеджера, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стабильно выжимал максимум благодаря лучшему пониманию шин «Пирелли» и оптимальным настройкам.
«В разных командах наблюдались колебания в скорости хороших пилотов, и это трудно объяснить. Между Сайнсом и Леклером [была разница на Гран-при Абу-Даби], мы видели такое с Джорджем [Расселлом] и Льюисом [Хэмилтоном], с Оскаром [Пиастри] и Ландо [Норрисом].
Очевидный пример: Перес и Ферстаппен. Перес не медленнее Макса на секунду. Так в чем же дело?
Мы видели, как маятник качается в разные стороны. С фундаментальной точки зрения все вращается вокруг сцепления шин с асфальтом. Если удается найти идеальные настройки, стабильную основу, с которой можно работать с начала уик-энда, то получается показывать скорость.
В противном случае темпа просто нет. Ты в буквальном смысле срываешься с обрыва, и у меня нет объяснения.
Считаю, что в этом году единственным гонщиком, кто понял, как работать с покрышками, стал Макс», – заявил Тото.
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