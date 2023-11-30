Тото Вольфф: «Перес не медленнее Ферстаппена на секунду. Макс – единственный, кто понял, как работать с шинами в 2023-м»

Вольфф рассказал, в чем Ферстаппен превзошел любого другого пилота в 2023 году.

Исполнительный директор « » Тото Вольфф отметил, что скорость всех остальных гонщиков менялась от этапа к этапу. По мнению менеджера, пилот «Ред Булл» стабильно выжимал максимум благодаря лучшему пониманию шин «Пирелли» и оптимальным настройкам.

«В разных командах наблюдались колебания в скорости хороших пилотов, и это трудно объяснить. Между Сайнсом и [была разница на -Даби], мы видели такое с [Расселлом] и Льюисом [Хэмилтоном], с Оскаром [Пиастри] и Ландо [Норрисом].

Очевидный пример: Перес и Ферстаппен. Перес не медленнее Макса на секунду. Так в чем же дело?

Мы видели, как маятник качается в разные стороны. С фундаментальной точки зрения все вращается вокруг сцепления шин с асфальтом. Если удается найти идеальные настройки, стабильную основу, с которой можно работать с начала уик-энда, то получается показывать скорость.

В противном случае темпа просто нет. Ты в буквальном смысле срываешься с обрыва, и у меня нет объяснения.

Считаю, что в этом году единственным гонщиком, кто понял, как работать с покрышками, стал Макс», – заявил Тото.

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