Льюис Хэмилтон думал об уходе после сезона-2021: «Решать на эмоциях – чуть ли не худшее, что можно сделать. Пришлось подождать, пока мысли не прояснятся»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Хэмилтон размышлял об уходе из «Формулы-1» после скандальной концовки 2021 года.

Льюис Хэмилтон уступил пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену на Гран-при Абу-Даби, после чего думал о завершении карьеры.

«Да, конечно.

В тот период времени было так много разных мыслей. Но, считаю, чуть ли не худшее, что можно сделать – это принимать решение на эмоциях. Если ты в эмоциональном состоянии, в пылу момента, то скорее примешь не лучшее решение.

Эмоции были сильными, и тот период получился очень и очень трудным, поэтому мне просто пришлось подождать, пока все уляжется, пока мои мысли не прояснятся и я не смогу принимать верные решения», – заявил семикратный чемпион мира.

Пилот «Мерседеса» ответил на вопрос о том, как он проводил время, когда не появлялся в социальных сетях в межсезонье:

«Я был с моими племянницей и племянником – в прекрасном месте, на Гавайях, со своей семьей. В тот момент я почувствовал себя комфортно и понял, что хочу подняться и продолжать выступать».

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3 комментария
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молодец, что не ушёл!
теперь даже самые профаны понимают реальный уровень того самого статистического скилла и хаммертайма без самовоза
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