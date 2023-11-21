MotoGP. Команда Росси «ВР46» перейдет на байки «Ямахи» в 2025-м (Speedweek)

Теги Валентино Росси Ямаха Дукати чемпионат мира MotoGP ВР46 Авто

Команда Валентино Росси прекратит использовать байки «Дукати».

Контракт «ВР46» – команды семикратного чемпиона премьер-класса мотогонок Валентино Росси – с «Дукати» истекает в конце 2024 года. По информации Speedweek, коллектив MotoGP уже договорился с «Ямахой» о двухлетнем соглашении с сезона-2025.

Предполагается, что по меньшей мере один из гонщиков «ВР46» будет использовать актуальный заводской мотоцикл японской марки.

Валентино, завоевавший с «Ямахой» четыре титула, является амбассадором компании.

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