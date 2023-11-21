MotoGP. Команда Росси «ВР46» перейдет на байки «Ямахи» в 2025-м (Speedweek)

Команда Валентино Росси прекратит использовать байки «Дукати».

Контракт «ВР46» – команды семикратного чемпиона премьер-класса мотогонок – с « » истекает в конце 2024 года. По информации Speedweek, коллектив MotoGP уже договорился с «Ямахой» о двухлетнем соглашении с сезона-2025.

Предполагается, что по меньшей мере один из гонщиков «ВР46» будет использовать актуальный заводской мотоцикл японской марки.

Валентино, завоевавший с «Ямахой» четыре титула, является амбассадором компании.

MotoGP. Хорхе Мартин: «Шина «Мишлен» украла у меня титул, я потерял 1,5 секунды темпа за день»

MotoGP. Гран-при Катара. Ди Джанантонио одержал первую победу, Баньяя стал 2-м и нарастил отрыв перед развязкой сезона, Марини – 3-й, Мартин – 10-й