ФИА проверит все люки на трассе Гран-при Лас-Вегаса после досрочного завершения 1-й практики
«Формула-1» поделилась сообщением по поводу досрочного завершения первой практики перед Гран-при Лас-Вегаса.
Сессию остановили после того, как пилоты провели на трассе менее десяти минут. Повреждения получили болиды «Феррари» Карлоса Сайнса и «Альпин» Эстебана Окона.
«По итогам инспекции ФИА было обнаружено, что во время первой тренировки не выдержал бетонный каркас вокруг крышки дорожного люка. ФИА начинает проверять все люки на автодроме. О любых изменениях в расписании будет сообщено в свое время», – говорится в заявлении.
1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса
Окону заменят шасси из-за поломки, вызванной люком в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса
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