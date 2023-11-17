ФИА проверит все люки на трассе Гран-при Лас-Вегаса после досрочного завершения 1-й практики

Теги ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Эстебан Окон Альпин Гран-при Лас-Вегаса Авто

«Формула-1» поделилась сообщением по поводу досрочного завершения первой практики перед Гран-при Лас-Вегаса.

Сессию остановили после того, как пилоты провели на трассе менее десяти минут. Повреждения получили болиды «Феррари» Карлоса Сайнса и «Альпин» Эстебана Окона.

«По итогам инспекции ФИА было обнаружено, что во время первой тренировки не выдержал бетонный каркас вокруг крышки дорожного люка. ФИА начинает проверять все люки на автодроме. О любых изменениях в расписании будет сообщено в свое время», – говорится в заявлении.

1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса

Окону заменят шасси из-за поломки, вызванной люком в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса

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2 комментария

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Rjcnbr
Колхоз дикий. И опять эти трассы с заборами с колючей проволокой, пилотам и зрителям в кайф на зеков на прогулке смотреть?
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Марат Кагин
80 миллионов на перекладку покрытия потратили. было бы в России, написали бы что опять все распилили и своровали
0
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