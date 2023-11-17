Окону заменят шасси из-за поломки, вызванной люком в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Эстебан Окон Альпин Гран-при Лас-Вегаса Авто

Эстебан Окон стал еще одним гонщиком, чья машина пострадала во время крайне непродолжительной первой сессии свободных заездов перед первым в истории Гран-при Лас-Вегаса.

Практику завершили после того, как пилот «Феррари» Карлос Сайнс остановился на трассе после столкновения с незакрепленным люком.

«Альпин» сообщила о проблемах у Окона, команда заменит шасси.

1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса

Гран-при Лас-Вегаса-2023. 1-я практика. Леклер – 1-й, Хюлькенберг – 2-й, Магнуссен – 3-й по итогам досрочно завершенной сессии

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2 комментария

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Дмитрий Юрьев
ахаха 800 миллионов
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Jesse Boy
Баку - каспийский Лас Вегас (теперь официально)
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