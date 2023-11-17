Окону заменят шасси из-за поломки, вызванной люком в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса
Эстебан Окон стал еще одним гонщиком, чья машина пострадала во время крайне непродолжительной первой сессии свободных заездов перед первым в истории Гран-при Лас-Вегаса.
Практику завершили после того, как пилот «Феррари» Карлос Сайнс остановился на трассе после столкновения с незакрепленным люком.
«Альпин» сообщила о проблемах у Окона, команда заменит шасси.
1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса
Гран-при Лас-Вегаса-2023. 1-я практика. Леклер – 1-й, Хюлькенберг – 2-й, Магнуссен – 3-й по итогам досрочно завершенной сессии
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
2 комментария