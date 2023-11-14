Баттон дебютирует на «24 часах Дайтоны»

Теги Дженсон Баттон Брендон Хартли Формула-1 24 часа Дайтоны Маркус Эрикссон Филипе Албукерке Колтон Херта Авто

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон впервые выступит на «24 часах Дайтоны».

Гонка состоится 27-28 января 2024 года.

Баттон примет участие в заезде за команду «УТР Андретти» в экипаже с Колтоном Хертой, Джорданом Тейлором и Луи Делетразом.

Также команда объявила, что в состав другого экипажа вошел еще один бывший пилот «Ф-1» Маркус Эрикссон, ныне выступающий в «Индикаре». Эрикссон стал напарником Рики Тейлора, Филипе Албукерке и Брендона Хартли. Для шведского пилота предстоящие «24 часа Дайтоны» станут вторыми в карьере.

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«В тот момент казалось, что команда вообще перестанет существовать». Дженсон Баттон перед сезоном-2009 пытался перейти в «Ред Булл»

1 комментарий

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Великий Алонсо
Баттон хороший гонщик, последний несамовозный чемпион, не то что эти Феттели, Хэмилтоны и Ферстаппены.
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