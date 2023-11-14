Баттон дебютирует на «24 часах Дайтоны»
Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон впервые выступит на «24 часах Дайтоны».
Гонка состоится 27-28 января 2024 года.
Баттон примет участие в заезде за команду «УТР Андретти» в экипаже с Колтоном Хертой, Джорданом Тейлором и Луи Делетразом.
Также команда объявила, что в состав другого экипажа вошел еще один бывший пилот «Ф-1» Маркус Эрикссон, ныне выступающий в «Индикаре». Эрикссон стал напарником Рики Тейлора, Филипе Албукерке и Брендона Хартли. Для шведского пилота предстоящие «24 часа Дайтоны» станут вторыми в карьере.
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