Баттон дебютирует на «24 часах Дайтоны»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон впервые выступит на «24 часах Дайтоны».

Гонка состоится 27-28 января 2024 года.

Баттон примет участие в заезде за команду «УТР Андретти» в экипаже с , Джорданом Тейлором и Луи Делетразом.

Также команда объявила, что в состав другого экипажа вошел еще один бывший пилот «Ф-1» , ныне выступающий в «Индикаре». Эрикссон стал напарником Рики Тейлора, Филипе Албукерке и . Для шведского пилота предстоящие «24 часа Дайтоны» станут вторыми в карьере.

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«В тот момент казалось, что команда вообще перестанет существовать». Дженсон Баттон перед сезоном-2009 пытался перейти в «Ред Булл»