Трейлер сериала о «Брауне» с Киану Ривзом и Дженсоном Баттоном
Вышел трейлер к сериалу «Браун»: невозможная история «Формулы-1».
Ведущим четырехсерийного проекта стал актер Киану Ривз, в съемках приняли участие главные действующие лица победного сезона-2009: чемпион мира Дженсон Баттон, его напарник Рубенс Баррикелло, руководитель команды Росс Браун и другие личности из мира «Формулы-1» – в частности, Кристиан Хорнер, руководитель «Ред Булл», главного конкурента «Брауна». В сериале покажут ранее не публиковавшиеся записи из архивов «Ф-1».
Все серии будут доступны на стриминговых платформах Disney+ и Hulu 15 ноября.
Первые кадры из сериала о «Брауне» с Киану Ривзом и Дженсоном Баттоном
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