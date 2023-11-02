Трейлер сериала о «Брауне» с Киану Ривзом и Дженсоном Баттоном

Теги Дженсон Баттон Рубенс Баррикелло Кристиан Хорнер Ред Булл Росс Браун Формула-1 Браун Киану Ривз фильмы Авто

Вышел трейлер к сериалу «Браун»: невозможная история «Формулы-1».

Ведущим четырехсерийного проекта стал актер Киану Ривз, в съемках приняли участие главные действующие лица победного сезона-2009: чемпион мира Дженсон Баттон, его напарник Рубенс Баррикелло, руководитель команды Росс Браун и другие личности из мира «Формулы-1» – в частности, Кристиан Хорнер, руководитель «Ред Булл», главного конкурента «Брауна». В сериале покажут ранее не публиковавшиеся записи из архивов «Ф-1».

Все серии будут доступны на стриминговых платформах Disney+ и Hulu 15 ноября.

Первые кадры из сериала о «Брауне» с Киану Ривзом и Дженсоном Баттоном

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1 комментарий

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Михаил Пивненко
Звучит и выглядит интригующе!
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