Фернандо Алонсо намерен выиграть «Дакар»: «Титулы в «Ф-1», WEC и ралли – почти беспрецедентное наследие»

Алонсо сохраняет мечту о победе на ралли-рейде «Дакар».

Пилот « » Фернандо Алонсо участвовал в «Дакаре» 2020 года.

Фернандо является рекордсменом «Формулы-1» по количеству проведенных сезонов, Гран-при и кругов. 42-летний испанец пока не размышляет о том, чтобы стать самым возрастным чемпионом в истории и побить достижение Хуана-Мануэля Фанхио (46 лет, 1 месяц и 11 дней).

«Рекорды нужны для того, чтобы их повторять или превосходить. Но прямо сейчас, откровенно говоря, я думаю не столько о титуле, а о том, чтобы продолжить прогресс с « », двигаться шаг за шагом. В данный момент речь о подиумах, надеюсь, будет и победа. Я задумаюсь о чемпионстве, когда придет время. Если придет.

Когда я уйду из «Ф-1», то хотел бы вернуться на «Дакар». Попытка выиграть «Дакар» стала бы для меня четкой целью, позволила бы поставить точку и принесла бы счастье. Думаю, в таком случае наследие будет почти беспрецедентным. Выиграть [титулы] в «Формуле-1», гонках на выносливость и ралли – это как пройти полный круг для гонщика», – сказал двукратный чемпион «Ф-1» и чемпион сезона-2018/2019.

Фернандо ответил на вопрос, кто оказался бы сильнее в гонке – сегодняшний Алонсо или Алонсо сезона-2005:

«Сегодняшний, без сомнения».

Питер Уиндзор: «Алонсо побеждал бы Ферстаппена в «Ред Булл» раз-другой, как Баррикелло Михаэля Шумахера, но не по итогам сезона»

Фернандо Алонсо: «Очень хочу выиграть 33-ю гонку, вижу это число повсюду. Я мотивирован, время уходить пока не пришло»