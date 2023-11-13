ФИА сократит время для запроса на пересмотр итогов Гран-при и введет плату (Autosport)

ФИА ужесточит правила, регламентирующие подачу запроса на пересмотр итогов гонок.

В настоящий момент команды «Формулы-1» и других категорий могут бесплатно запросить пересмотр в течение 14 дней после Гран-при. В последние недели правом воспользовался «Хаас», который призывал пересмотреть результаты этапа в Остине из-за нарушений пределов трассы. Стюарды отказали американскому коллективу. Ранее по ходу сезона запросы поступали от « » ( ), « » (Гран-при Австралии) и « » ( ).

По информации Autosport, период для подачи документов сократят с 14 до 4 дней (5 дней в «исключительных обстоятельствах») в 2024 году. Кроме того, Федерация введет плату за запрос – пока речь идет о 6000 фунтах для «Ф-1» (более 7300 долларов). Изменения коснутся как гонок «Ф-1», так и других серий.

Также сообщается, что модифицируют и систему апелляций на штрафы. В настоящий момент команды могут уведомить ФИА о намерении подать апелляцию, а затем в течение 96 часов решить, оспаривать решение судей или нет. Таким способом коллектив может отложить потерю гонщиком позиций на решетке, поскольку после уведомления штрафы временно не применяются, а затем передумать и не подавать апелляцию.

Отныне команде будет грозить штраф, если в Международном апелляционном суде сочтут, что она использовала процедуру для получения преимущества. Более того, за уведомление о намерении подать апелляцию также введут плату.

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