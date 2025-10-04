Гельмут Марко: «Аджар похож на Ферстаппена»

В «Ред Булл» сравнили Аджара с Ферстаппеном.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко поделился впечатлениями от выступлений Изака Аджара в первых практиках Гран-при Сингапура . Во второй сессии пилот «Рейсинг Буллз» показал 2-е время.

«Изак очень впечатлил. Он оказался на первой строчке спустя два круга. Он уже был на уровне быстрейших машин, а потом проехал очень хороший круг во второй практике. Он прогрессирует и выступает в соответствии с нашими ожиданиями.

[То, что он способен сходу показывать темп] это одно из его преимуществ. Он доказывал это практически на каждой трассе. Ему не нужно разогреваться или что-то изучать. В этом он похож на Макса », – сказал Марко.

