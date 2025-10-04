MotoGP. Гран-при Индонезии. Беццекки выиграл спринт, Альдегер – 2-й, Фернандес – 3-й, Баньяя – 14-й, Акоста и Куартараро сошли
Пилот «Априлии» Марко Беццекки одержал победу в спринте Гран-при Индонезии. Фермин Альдегер из «Грезини» занял второе место, третьим финишировал гонщик «Трэкхаус Рейсинг» Рауль Фернандес.
Среди сошедших числятся Педро Акоста («КТМ») и Фабио Куартараро («Ямаха»)
MotoGP
Гран-при Индонезии
Мандалика
4 октября 2025 года
Спринт
1. Марко Беццекки («Априлия») – 19.37,04
2. Фермин Альдегер («Грезини») +0,157
3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +4,062
4. Алекс Маркес («Грезини») +5,832
5. Хоан Мир («Хонда») +8,759
6. Лука Марини («Хонда») +9,621
7. Марк Маркес («Дукати») +9,772
8. Франко Морбиделли («ВР46») +11,980
9. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +12,096
10. Мигел Оливейра («Прамак») +12,988
11. Брэд Биндер («КТМ») +13,312
12. Джек Миллер («Прамак») +15,905
13. Алекс Ринс («Ямаха») +16,226
14. Франческо Баньяя («Дукати») +29,393
Сошли:
Фабио Куартараро («Ямаха»)
Жоан Зарко («ЛЧР»)
Педро Акоста («КТМ»)
Энеа Бастианини («Тек 3»)
Сомкиат Чантра («ЛЧР»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 544 очка
2. Алекс Маркес – 346
3. Франческо Баньяя – 274
4. Марко Беццекки – 254
5. Франко Морбиделли – 198
