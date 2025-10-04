  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Индонезии. Беццекки выиграл спринт, Альдегер – 2-й, Фернандес – 3-й, Баньяя – 14-й, Акоста и Куартараро сошли
1

MotoGP. Гран-при Индонезии. Беццекки выиграл спринт, Альдегер – 2-й, Фернандес – 3-й, Баньяя – 14-й, Акоста и Куартараро сошли

Пилот «Априлии» Марко Беццекки одержал победу в спринте Гран-при Индонезии. Фермин Альдегер из «Грезини» занял второе место, третьим финишировал гонщик «Трэкхаус Рейсинг» Рауль Фернандес.

Среди сошедших числятся Педро Акоста («КТМ») и Фабио Куартараро («Ямаха»)

MotoGP

Гран-при Индонезии

Мандалика

4 октября 2025 года

Спринт

1. Марко Беццекки («Априлия») – 19.37,04

2. Фермин Альдегер («Грезини») +0,157

3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +4,062

4. Алекс Маркес («Грезини») +5,832

5. Хоан Мир («Хонда») +8,759

6. Лука Марини («Хонда») +9,621

7. Марк Маркес («Дукати») +9,772

8. Франко Морбиделли («ВР46») +11,980

9. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +12,096

10. Мигел Оливейра («Прамак») +12,988

11. Брэд Биндер («КТМ») +13,312

12. Джек МиллерПрамак») +15,905

13. Алекс Ринс («Ямаха») +16,226

14. Франческо Баньяя («Дукати») +29,393

Сошли:

Фабио Куартараро («Ямаха»)

Жоан Зарко («ЛЧР»)

Педро Акоста («КТМ»)

Энеа Бастианини («Тек 3»)

Сомкиат Чантра («ЛЧР»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 544 очка

2. Алекс Маркес – 346

3. Франческо Баньяя – 274

4. Марко Беццекки – 254

5. Франко Морбиделли – 198

MotoGP. Гран-при Индонезии. Беццекки выиграл квалификацию, Альдегер – 2-й, Фернандес – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт MotoGP
Грезини
Франко Морбиделли
Дукати
Гран-при Индонезии MotoGP
ВР46
Фабио ди Джанантонио
Алекс Ринс
logoФранческо Баньяя
Педро Акоста
logoМарк Маркес
logoФабио Куартараро
Прамак
logoХоан Мир
logoчемпионат мира MotoGP
Лука Марини
Рауль Фернандес
ЛЧР
Сомкиат Чантра
Ямаха
Энеа Бастианини
Марко Беццекки
Фермин Альдегер
Алекс Маркес
Тек 3
Брэд Биндер
Мигел Оливейра
Трэкхаус Рейсинг
Жоан Зарко
КТМ
Хонда MotoGP
Джек Миллер
Априлия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Руководитель «Астон Мартин»: «Мечта команды – увидеть Алонсо на вершине подиума в его последней гонке»
9 минут назад
Управляющий директор «Альпин» о выборе второго пилота: «Команда примет решение через несколько гонок»
1сегодня, 07:38
MotoGP. Гран-при Индонезии. Беццекки выиграл квалификацию, Альдегер – 2-й, Фернандес – 3-й
сегодня, 07:23
Карлос Сайнс: «Как только «Уильямс» переходит на «софт» – начинаются проблемы»
вчера, 19:35
Пьер Гасли: «Фундаментальная проблема «Альпин» в слишком большом отставании от лидеров»
2вчера, 19:04
Дженсон Баттон об аварии Лоусона: «Такой инцидент отбросит гонщика назад и навредит при подготовке к квалификации»
1вчера, 18:35
Джордж Расселл: «Все прошло не лучшим образом, но в Сингапуре ситуация очень быстро может измениться»
вчера, 18:05
Лиам Лоусон об аварии: «Жаль – болид очень быстрый, в «Рейсинг Буллз» им довольны»
вчера, 17:59
Шарль Леклер: «Не знаю, сможет ли «Феррари» бороться за поул, но цель – выступить как можно лучше»
2вчера, 17:50
Джейми Чедуик: «Прекрасный день в Сингапуре – именно то, что было нужно Пиастри после Баку»
вчера, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото