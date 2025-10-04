Мартин Брандл: «Если «Макларен» снова наступит себе на хвост, у Ферстаппена появится шанс взять титул»
Комментатор Sky и экс-пилот «Ф-1» Мартин Брандл оценил шансы Макса Ферстаппена всерьез побороться за титул с Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.
«Математически, конечно, он в борьбе. Как отметил Макс, его успех маловероятен, но внезапно пилотам «Макларена» придется посматривать не только в другую сторону боксов, но и в зеркала заднего вида. Если «Макларен» снова нормально выступит здесь [в Сингапуре] и в Остине, то, думаю, Максу придется несладко.
Также нельзя списывать со счетов «Феррари» и «Мерседес», которые тоже могут набрать много очков – в частности, это касается «Мерседеса» в Лас-Вегасе.
Если Ферстаппен собирается пробиться вперед и сократить отставание, то нужно, чтобы «Макларен» снова наступил себе на хвост – тогда у Макса появится шанс», – сказал Брандл.
