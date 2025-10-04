Управляющий директор «Альпин» о выборе второго пилота: «Команда примет решение через несколько гонок»

В «Альпин» сказали, когда решат вопрос со вторым пилотом.

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен высказался о результатах Франко Колапинто в текущем сезоне и рассказал, когда команда планируется определиться с выбором напарника Пьера Гасли .

«Думаю, любому пилоту трудно перейти в «Ф-1». Мы видели взлеты и падения у многих, кто пришел из «Ф-2». У Франко было трудное начало сезона. Думаю, сейчас ситуация выровнялась и немного успокоилась. В последних двух-трех гонках он выступил на уровне Пьера.

Теперь они наравне, что хорошо. Мы не знаем, когда этот прогресс прекратится. Или, может, он продолжится. Надеемся, что продолжится. И тогда, когда будет нужно, мы примем решение насчет Франко и остальных из списка. Но до этого еще несколько гонок», – сказал Нильсен.

