  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Управляющий директор «Альпин» о выборе второго пилота: «Команда примет решение через несколько гонок»
1

Управляющий директор «Альпин» о выборе второго пилота: «Команда примет решение через несколько гонок»

В «Альпин» сказали, когда решат вопрос со вторым пилотом.

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен высказался о результатах Франко Колапинто в текущем сезоне и рассказал, когда команда планируется определиться с выбором напарника Пьера Гасли.

«Думаю, любому пилоту трудно перейти в «Ф-1». Мы видели взлеты и падения у многих, кто пришел из «Ф-2». У Франко было трудное начало сезона. Думаю, сейчас ситуация выровнялась и немного успокоилась. В последних двух-трех гонках он выступил на уровне Пьера.

Теперь они наравне, что хорошо. Мы не знаем, когда этот прогресс прекратится. Или, может, он продолжится. Надеемся, что продолжится. И тогда, когда будет нужно, мы примем решение насчет Франко и остальных из списка. Но до этого еще несколько гонок», – сказал Нильсен.

Управляющий директор «Альпин»: «Насколько мне известно, Хорнер не общался с командой»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoФранко Колапинто
logoПьер Гасли
logoФормула-1
logoАльпин
Стив Нильсен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Руководитель «Астон Мартин»: «Мечта команды – увидеть Алонсо на вершине подиума в его последней гонке»
9 минут назад
MotoGP. Гран-при Индонезии. Беццекки выиграл спринт, Альдегер – 2-й, Фернандес – 3-й, Баньяя – 14-й, Акоста и Куартараро сошли
150 минут назад
MotoGP. Гран-при Индонезии. Беццекки выиграл квалификацию, Альдегер – 2-й, Фернандес – 3-й
сегодня, 07:23
Карлос Сайнс: «Как только «Уильямс» переходит на «софт» – начинаются проблемы»
вчера, 19:35
Пьер Гасли: «Фундаментальная проблема «Альпин» в слишком большом отставании от лидеров»
2вчера, 19:04
Дженсон Баттон об аварии Лоусона: «Такой инцидент отбросит гонщика назад и навредит при подготовке к квалификации»
1вчера, 18:35
Джордж Расселл: «Все прошло не лучшим образом, но в Сингапуре ситуация очень быстро может измениться»
вчера, 18:05
Лиам Лоусон об аварии: «Жаль – болид очень быстрый, в «Рейсинг Буллз» им довольны»
вчера, 17:59
Шарль Леклер: «Не знаю, сможет ли «Феррари» бороться за поул, но цель – выступить как можно лучше»
2вчера, 17:50
Джейми Чедуик: «Прекрасный день в Сингапуре – именно то, что было нужно Пиастри после Баку»
вчера, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото