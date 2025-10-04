  • Спортс
  • Руководитель «Астон Мартин»: «Мечта команды – увидеть Алонсо на вершине подиума в его последней гонке»
Руководитель «Астон Мартин»: «Мечта команды – увидеть Алонсо на вершине подиума в его последней гонке»

В «Астон Мартин» высказались о плане Алонсо завершить карьеру при успехе команды.

Руководитель «Астон Мартин» Эндрю Коуэлл поделился мнением о намерении Фернандо Алонсо покинуть «Формулу-1», если команда добьется успеха в 2026-м.

Мы все хотим завершить эту историю на высокой ноте. Он хотел бы завершить карьеру победами в гонках, хорошими выступлениями. Он важная часть команды.

Работа с ним и Лансом [Строллом] приносит очень много пользы как в этом сезоне, так и при подготовке к следующему. Они указывают нам направление, в котором важно развивать болид 2026-го, работают в симуляторе, над конфигурацией машины и прочим.

Увидеть Фернандо на верхней ступеньке подиума в его последней гонке – вот о чем мы все мечтаем», – сказал Коуэлл.

Фернандо Алонсо: «Если машина будет хорошей, то сезон-2026 станет для меня последним»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Эндрю Коуэлл
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
