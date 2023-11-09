«Хаасу» отказали в пересмотре итогов Гран-при США

Теги Гран-при США ФИА Ред Булл Уильямс трассы Формула-1 Серхио Перес регламент Астон Мартин Хаас Ланс Стролл Александр Албон Логан Сарджент Авто

Результаты Гран-при США не будут пересмотрены.

«Хаас» настаивал на том, что некоторые гонщики избежали наказания за нарушения пределов трассы.

В ФИА рассмотрели запрос «Хааса» на пересмотр итогов и сочли, что доказательства были доступны американской команде во время гонки и, таким образом, не являются поводом для изменения результатов.

«Хаас» указал на случаи, которые, по мнению команды, должны были привести к пересмотру: предположительные срезки в шестом повороте со стороны Алекса Албона, Логана Сарджента (оба – «Уильямс»), Серхио ПересаРед Булл») и Ланса Стролла («Астон Мартин»). В качестве доказательств коллектив предоставил онборды с этих и следующих за ними болидов.

Представители «Астон Мартин», «Ред Булл» и «Уильямса» заявили, что не считают данные «элементы» новыми доказательствами. Стюарды приняли решение, что информация, предоставленная «Хаасом», не является новой и относящейся к делу. В решении отмечается, что свидетельства были доступны американцам во время гонки. Кроме того, судьи практически всегда используют камеры видеонаблюдения для фиксации выездов за пределы трассы, в то время как онборды не позволяют делать это точно и единообразно.

Ранее немецкие журналисты выяснили, что в шестом повороте «Трассы Америк» камера видеонаблюдения была установлена неверно.

Тем не менее, в ФИА признали, что пилоты могли потенциально нарушать лимиты трека и оставаться ненаказанными. Для того, чтобы избежать повторения подобной ситуации, Федерация вместе с руководством автодромов будет искать решения перед сезоном-2024.

Гонщик «Ф-1» срезал поворот 20 раз – и без штрафа. Оказывается, судьи фэйлят установку камер для контроля!

Гюнтер Штайнер о запросе на пересмотр итогов Гран-при США: «У «Хааса» есть четкие доказательства»

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