«Хаасу» отказали в пересмотре итогов Гран-при США

Результаты Гран-при США не будут пересмотрены.

«Хаас» настаивал на том, что некоторые гонщики избежали наказания за нарушения пределов трассы.

В рассмотрели запрос «Хааса» на пересмотр итогов и сочли, что доказательства были доступны американской команде во время гонки и, таким образом, не являются поводом для изменения результатов.

«Хаас» указал на случаи, которые, по мнению команды, должны были привести к пересмотру: предположительные срезки в шестом повороте со стороны , Логана Сарджента (оба – « »), (« ») и Ланса Стролла (« »). В качестве доказательств коллектив предоставил онборды с этих и следующих за ними болидов.

Представители «Астон Мартин», «Ред Булл» и «Уильямса» заявили, что не считают данные «элементы» новыми доказательствами. Стюарды приняли решение, что информация, предоставленная «Хаасом», не является новой и относящейся к делу. В решении отмечается, что свидетельства были доступны американцам во время гонки. Кроме того, судьи практически всегда используют камеры видеонаблюдения для фиксации выездов за пределы трассы, в то время как онборды не позволяют делать это точно и единообразно.

Ранее немецкие журналисты выяснили, что в шестом повороте «Трассы Америк» камера видеонаблюдения была установлена неверно.

Тем не менее, в ФИА признали, что пилоты могли потенциально нарушать лимиты трека и оставаться ненаказанными. Для того, чтобы избежать повторения подобной ситуации, Федерация вместе с руководством автодромов будет искать решения перед сезоном-2024.

Гонщик «Ф-1» срезал поворот 20 раз – и без штрафа. Оказывается, судьи фэйлят установку камер для контроля!

Гюнтер Штайнер о запросе на пересмотр итогов Гран-при США: «У «Хааса» есть четкие доказательства»