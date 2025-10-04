MotoGP. Гран-при Индонезии. Беццекки выиграл квалификацию, Альдегер – 2-й, Фернандес – 3-й
Гонщик «Априлии» Марко Беццекки взял поул в квалификации к Гран-при Индонезии. Второе время показал Фермин Альдегер из «Грезини». Пилот «Трэкхаус Рейсинг» Рауль Фернандес занял третью строчку на старте.
MotoGP
Гран-при Индонезии
Мандалика
4 октября 2025 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Марко Беццекки («Априлия») – 1.28,832
2. Фермин Альдегер («Грезини») +0,398
3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,452
4. Алекс Ринс («Ямаха») +0,504
5. Педро Акоста («КТМ») +0,511
6. Лука Марини («Хонда») +0,681
7. Алекс Маркес («Грезини») +0,909
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,939
9. Марк Маркес («Дукати») +0,941
10. Мигел Оливейра («Прамак») +1,019
11. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +1,052
12. Хоан Мир («Хонда») +1,127
