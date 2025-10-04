MotoGP. Гран-при Индонезии. Беццекки выиграл квалификацию, Альдегер – 2-й, Фернандес – 3-й

Гонщик «Априлии» Марко Беццекки взял поул в квалификации к Гран-при Индонезии. Второе время показал Фермин Альдегер из «Грезини». Пилот «Трэкхаус Рейсинг» Рауль Фернандес занял третью строчку на старте.

MotoGP

Гран-при Индонезии

Мандалика

4 октября 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Марко Беццекки («Априлия ») – 1.28,832

2. Фермин Альдегер («Грезини») +0,398

3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,452

4. Алекс Ринс («Ямаха») +0,504

5. Педро Акоста («КТМ ») +0,511

6. Лука Марини («Хонда») +0,681

7. Алекс Маркес («Грезини») +0,909

8. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,939

9. Марк Маркес («Дукати ») +0,941

10. Мигел Оливейра («Прамак») +1,019

11. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +1,052

12. Хоан Мир («Хонда») +1,127

Марк Маркес стал семикратным чемпионом MotoGP и сравнялся с Валентино Росси

