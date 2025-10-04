  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Индонезии. Беццекки выиграл квалификацию, Альдегер – 2-й, Фернандес – 3-й
0

MotoGP. Гран-при Индонезии. Беццекки выиграл квалификацию, Альдегер – 2-й, Фернандес – 3-й

Гонщик «Априлии» Марко Беццекки взял поул в квалификации к Гран-при Индонезии. Второе время показал Фермин Альдегер из «Грезини». Пилот «Трэкхаус Рейсинг» Рауль Фернандес занял третью строчку на старте.

MotoGP

Гран-при Индонезии

Мандалика

4 октября 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Марко Беццекки («Априлия») – 1.28,832

2. Фермин Альдегер («Грезини») +0,398

3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,452

4. Алекс Ринс («Ямаха») +0,504

5. Педро АкостаКТМ») +0,511

6. Лука Марини («Хонда») +0,681

7. Алекс Маркес («Грезини») +0,909

8. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,939

9. Марк Маркес («Дукати») +0,941

10. Мигел Оливейра («Прамак») +1,019

11. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +1,052

12. Хоан Мир («Хонда») +1,127

Марк Маркес стал семикратным чемпионом MotoGP и сравнялся с Валентино Росси
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт MotoGP
КТМ
Ямаха
Алекс Маркес
Трэкхаус Рейсинг
Марко Беццекки
Педро Акоста
Прамак
Лука Марини
logoХоан Мир
Гран-при Индонезии MotoGP
logoФабио Куартараро
Хонда MotoGP
Грезини
Фермин Альдегер
Априлия
Мигел Оливейра
logoМарк Маркес
logoчемпионат мира MotoGP
Рауль Фернандес
Фабио ди Джанантонио
Алекс Ринс
ВР46
Дукати
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Руководитель «Астон Мартин»: «Мечта команды – увидеть Алонсо на вершине подиума в его последней гонке»
7 минут назад
MotoGP. Гран-при Индонезии. Беццекки выиграл спринт, Альдегер – 2-й, Фернандес – 3-й, Баньяя – 14-й, Акоста и Куартараро сошли
148 минут назад
Управляющий директор «Альпин» о выборе второго пилота: «Команда примет решение через несколько гонок»
1сегодня, 07:38
Карлос Сайнс: «Как только «Уильямс» переходит на «софт» – начинаются проблемы»
вчера, 19:35
Пьер Гасли: «Фундаментальная проблема «Альпин» в слишком большом отставании от лидеров»
2вчера, 19:04
Дженсон Баттон об аварии Лоусона: «Такой инцидент отбросит гонщика назад и навредит при подготовке к квалификации»
1вчера, 18:35
Джордж Расселл: «Все прошло не лучшим образом, но в Сингапуре ситуация очень быстро может измениться»
вчера, 18:05
Лиам Лоусон об аварии: «Жаль – болид очень быстрый, в «Рейсинг Буллз» им довольны»
вчера, 17:59
Шарль Леклер: «Не знаю, сможет ли «Феррари» бороться за поул, но цель – выступить как можно лучше»
2вчера, 17:50
Джейми Чедуик: «Прекрасный день в Сингапуре – именно то, что было нужно Пиастри после Баку»
вчера, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото