Фредерик Вассер: «На Гран-при Лас-Вегаса будет трудно. «Феррари» нужно рассматривать эту гонку как шанс сократить отставание от «Мерседеса»

Теги Феррари Формула-1 Мерседес Фредерик Вассер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Вассер рассказал об ожиданиях от Гран-при Лас-Вегаса.

По словам руководителя «Феррари», не стоит излишне драматизировать ситуацию, учитывая все факторы, которые в данный момент вызывают вопросы.

Главным образом команды беспокоят погодные условия, в которых будет проходить гоночный уик-энд, и эффективность работы шин при столь низких для «Формулы-1» температурах.

«Безусловно, на Гран-при Лас-Вегаса будет трудно. Но я думаю, что трудностей ждут все команды.

И речь идет не просто о ночной гонке. Все может быть…на самом деле, я даже не знаю, чего именно ждать. Погода будет очень холодной, да и конфигурация трассы там довольно специфическая. Как бы там ни было, нам нужно рассматривать эту гонку как шанс сократить отставание от «Мерседеса» в Кубке конструкторов.

В любом случае, нам стоит доверять организаторам. Вспомните прошлогодний Гран-при Майами – там все прошло отлично, по крайней мере с точки зрения гоночной составляющей. Трасса была отлично подготовлена – уверен, то же самое будет и в Лас-Вегасе», – рассказал Вассер.

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3 комментария

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Александр Деев
Ответ Bzz Pvz
У феррари лучшая машина после Макларенов в пелотоне, и то, что они не могут обогнать Мерсов - это позорище. Я конечно понимаю, что даже если объединить скилл сайнса и леклера и сравнить его с чистым скиллом одного Льюиса, то даже так Хэмилтон на несколько голов выше, но в таком болиде как у фур, так ездить - позорище
У Феррари проблема на командном мостике и с темпом. Очевидно, что Мерседес быстрее Феррари весь сезон.
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<~Inter~>
Ответ Bzz Pvz
У феррари лучшая машина после Макларенов в пелотоне, и то, что они не могут обогнать Мерсов - это позорище. Я конечно понимаю, что даже если объединить скилл сайнса и леклера и сравнить его с чистым скиллом одного Льюиса, то даже так Хэмилтон на несколько голов выше, но в таком болиде как у фур, так ездить - позорище
Машина Феррари была лучше Мерса лишь на нескольких удобных трассах. На большинстве же трасс Мерседес был как минимум не хуже
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