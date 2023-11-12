Фредерик Вассер: «На Гран-при Лас-Вегаса будет трудно. «Феррари» нужно рассматривать эту гонку как шанс сократить отставание от «Мерседеса»

Вассер рассказал об ожиданиях от Гран-при Лас-Вегаса.

По словам руководителя « », не стоит излишне драматизировать ситуацию, учитывая все факторы, которые в данный момент вызывают вопросы.

Главным образом команды беспокоят погодные условия, в которых будет проходить гоночный уик-энд, и эффективность работы шин при столь низких для «Формулы-1» температурах.

«Безусловно, на Гран-при Лас-Вегаса будет трудно. Но я думаю, что трудностей ждут все команды.

И речь идет не просто о ночной гонке. Все может быть…на самом деле, я даже не знаю, чего именно ждать. Погода будет очень холодной, да и конфигурация трассы там довольно специфическая. Как бы там ни было, нам нужно рассматривать эту гонку как шанс сократить отставание от « » в Кубке конструкторов.

В любом случае, нам стоит доверять организаторам. Вспомните прошлогодний Гран-при Майами – там все прошло отлично, по крайней мере с точки зрения гоночной составляющей. Трасса была отлично подготовлена – уверен, то же самое будет и в Лас-Вегасе», – рассказал .

Трасса для хайповой гонки «Ф-1» в Вегасе – на симуляторе: больше разбиваешься и вылетаешь, чем гоняешь