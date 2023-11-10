Йос Ферстаппен: «Макс никогда не устает от гонок. Мне кажется, он может выступать в «Ф-1» и до 40 лет»

Теги Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен может гоняться в «Ф-1» до 40 лет.

Йос Ферстаппен высказался о карьерных перспективах сына, отметив, что тот может провести в «Формуле-1» еще очень много времени.

При этом ранее сам Макс неоднократно заявлял, что вполне может закончить карьеру и после 2028 года – когда истекает его нынешний контракт с «Ред Булл».

«Что же, я думаю, что мы точно не ожидали, что Макс окажется настолько хорош – учитывая то, сколько гонок он выигрывает и как именно он это делает. Уж точно не в 26 лет.

И Макс никогда не устает от гонок, они ему не наскучивают. Мне кажется, он может выступать и до 40, а может и до 45 лет, но все зависит от деталей, разных мелочей», – рассказал Ферстаппен-старший.

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2 комментария

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Minuvert
Победы не так надоедают, как их отсутствие. В первом болиде пелотона можно и до 50 гонять
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ЭЮЯ
Ну чтож, папаня все понимает - Макс может быть дойной коровой и до сорока лет в Ф1. А что он будет делать, когда уйдёт? Вопрос.
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