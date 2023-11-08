ФИА на один день отложила рассмотрение запроса «Хааса» на пересмотр результатов Гран-при США – слушание состоится 9 ноября

Решение по запросу «Хааса» на пересмотр результатов гонки в США отложено.

Согласно заявлению , вопрос о том, будет ли запрос команды «Хаас» принят для рассмотрения, решится завтра, 9 ноября.

Сегодня, 8 ноября, ФИА рассматривала заявку в течение двух часов и не пришла к окончательному выводу.

Американская команда «Формулы-1» воспользовалась правом запроса на пересмотр результатов Гран-при США в связи с нарушениями границ трассы. Решение связано с тем, что некоторые пилоты, предположительно, могли избежать наказания из-за неверно установленной камеры видеонаблюдения в шестом повороте.

В частности, судьи не наказали Алекса Албона из «Уильямса», посчитав доказательства недостаточными. Немецкие журналисты позже выяснили, что гонщик « » Серхио Перес многократно срезал шестой поворот и также не получил штраф.

Стюарды вызвали представителей «Хааса», « », « » и «Ред Булл».

В новом заявлении сказано, что перенос слушаний был проведен для того, чтобы у стюардов было достаточно времени самостоятельно рассмотреть представленные материалы. Полноценное расследование и удовлетворение запроса может быть запущено только в том случае, если в представленных материалах будут данные, недоступные на момент принятия изначального решения.

4 команды вызваны на слушания после запроса «Хааса» на пересмотр итогов Гран-при США