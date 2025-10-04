Йос Ферстаппен: «В «Ред Булл» хорошая атмосфера. Мекьес веселый и дружелюбный»
Йос Ферстаппен рассказал об атмосфере в «Ред Булл» после ухода Хорнера.
Йос Ферстаппен – бывший пилот «Ф-1» и отец четырехкратного чемпиона Макса – поделился мнением об обстановке в «Ред Булл» при новом руководителе Лоране Мекьесе.
Француз пришел в команду в середине лета, заменив Кристиана Хорнера.
«В Монце им явно удалось что-то найти, и они продолжили хорошо выступать в Баку. Посмотрим, что нас ждет в будущем. Но они очень довольны – это приятно. Очевидно, у них получилось извлечь больше темпа из машины.
В команде хорошая атмосфера, все снова смеются. Конечно, помогают результаты. Но здорово, что Мекьесу так быстро удалось все наладить. Он веселый и дружелюбный – приятно видеть такие изменения», – сказал Йос.
Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
