Макс Ферстаппен об охлаждающем жилете: «От него нет никакого толка»

Ферстаппен раскритиковал охлаждающие жилеты в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл » высказался об охлаждающих жилетах, которые гонщики должны будут использовать на Гран-при Сингапура в связи с режимом тепловой угрозы.

У пилотов есть право отказаться от использования экипировки, но в таком случае они получат балласт той же массы, что и жилет. При этом все прочее оборудование для охлаждения в любом случае должно быть установлено на болид.

«Меня все это не особо беспокоит, в любом случае становится жарко. Немного попотеть это не проблема, а этот охлаждающий жилет нагревается уже через 15-20 минут – от него нет никакого толка.

В следующем году он станет обязательным? Я с этим полностью не согласен. Это весьма смехотворно. Нужно обсудить это.

В конце концов речь идет о нашей собственной безопасности, как мы ни относились к этому. Нас не должны к этому принуждать», – сказал Ферстаппен .

На Гран-при Сингапура объявлена тепловая угроза – команды будут обязаны использовать системы охлаждения для гонщиков

