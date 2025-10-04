«Ф-1» установит рекорд по минимальной массе болидов на Гран-при Сингапура из-за систем охлаждения
Машины «Ф-1» будут тяжелейшими в истории на трассе «Марина-Бэй».
ФИА объявила о тепловой угрозе на предстоящем Гран-при Сингапура, что привело к увеличению минимальной массы болидов.
Стандартная величина повышена с 800 до 805 кг. Таким образом, «Формула-1» побьет рекорд по данному показателю.
Изменение связано с использованием охлаждающих жилетов. Пилоты не обязаны их надевать, однако в случае отказа в их болиды будет добавлен балласт.
В 2026 году минимальная масса машин должна составить 768 кг, в случае тепловой угрозы – 773 кг.
На Гран-при Сингапура объявлена тепловая угроза – команды будут обязаны использовать системы охлаждения для гонщиков
Льюис Хэмилтон об охлаждающем жилете: «Он довольно неудобный. Тело сильно чешется»
