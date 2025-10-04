«Ф-1» установит рекорд по минимальной массе болидов на Гран-при Сингапура из-за систем охлаждения

Машины «Ф-1» будут тяжелейшими в истории на трассе «Марина-Бэй».

ФИА объявила о тепловой угрозе на предстоящем Гран-при Сингапура, что привело к увеличению минимальной массы болидов.

Стандартная величина повышена с 800 до 805 кг. Таким образом, «Формула-1 » побьет рекорд по данному показателю.

Изменение связано с использованием охлаждающих жилетов. Пилоты не обязаны их надевать, однако в случае отказа в их болиды будет добавлен балласт.

В 2026 году минимальная масса машин должна составить 768 кг, в случае тепловой угрозы – 773 кг.

