4 команды вызваны на слушания после запроса «Хааса» на пересмотр итогов Гран-при США

Теги Гран-при США ФИА Ред Булл Уильямс Формула-1 Серхио Перес регламент Астон Мартин Хаас Александр Албон Авто

ФИА отреагировала на запрос «Хааса» на пересмотр итогов гонки в Остине.

Американская команда «Формулы-1» воспользовалась правом запросить пересмотр результатов Гран-при США в связи с нарушениями пределов трассы. Предположительно, решение связано с тем, что некоторые пилоты могли избежать наказания из-за неверно установленной камеры видеонаблюдения в шестом повороте.

В частности, судьи не наказали Алекса Албона из «Уильямса», посчитав доказательства недостаточными. Немецкие журналисты выяснили, что гонщик «Ред Булл» Серхио Перес многократно срезал шестой поворот и также не получил штраф.

Стюарды вызвали представителей «Хааса», «Уильямса», «Астон Мартин» и «Ред Булл». Слушания состоятся в среду, 8 ноября, в режиме видеоконференции, и начнутся в 17:00 по московскому времени. В первой части слушаний будет определено, являются ли доказательства «Хааса» «существенными и относящимися к делу новыми элементами», которые были недоступны стюардам в момент рассмотрения.

«Хаас» запросил пересмотр итогов Гран-при США из-за нарушений пределов трассы

Гонщик «Ф-1» срезал поворот 20 раз – и без штрафа. Оказывается, судьи фэйлят установку камер для контроля!

5 комментариев

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ральф шумахер
Ответ Arksun
Для Хаас это жалкая борьба за очки.Напоминает Массу и оспаривание титула 2008 или ден.компенсацию.Это низко,это жалко,это крик души.Давайте ЛХ теперь 21 год оспаривать будет.Надеюсь Хаас через года 3 свернёт свою программу в Ф-1.Это условный:Минарди,Вёрджин,Катэрхэм,Маруся
Вот у фвнатов черного властелина рвет. Любо-дорого посмотреть) А потом и за сговор с Пирелли с мошенника еще пару титулов спищут))
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alex1382
современная Ф1 это скандалы, интриги расследования
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Sarumian
Поставить "мягкие" отбойники и проблема отпадёт сама собой. Задолбали с этой фигнёй уже.
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sir_shir
Ответ Arksun
Для Хаас это жалкая борьба за очки.Напоминает Массу и оспаривание титула 2008 или ден.компенсацию.Это низко,это жалко,это крик души.Давайте ЛХ теперь 21 год оспаривать будет.Надеюсь Хаас через года 3 свернёт свою программу в Ф-1.Это условный:Минарди,Вёрджин,Катэрхэм,Маруся
Хэму бессмысленно оспаривать 21 год - мерсовоз сразу от этого отказался, потому что даже отмена результата ГП Абу-Даби оставляет Максика чемпионом
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