4 команды вызваны на слушания после запроса «Хааса» на пересмотр итогов Гран-при США

ФИА отреагировала на запрос «Хааса» на пересмотр итогов гонки в Остине.

Американская команда «Формулы-1» воспользовалась правом запросить пересмотр результатов Гран-при США в связи с нарушениями пределов трассы. Предположительно, решение связано с тем, что некоторые пилоты могли избежать наказания из-за неверно установленной камеры видеонаблюдения в шестом повороте.

В частности, судьи не наказали из «Уильямса», посчитав доказательства недостаточными. Немецкие журналисты выяснили, что гонщик «Ред Булл» многократно срезал шестой поворот и также не получил штраф.

Стюарды вызвали представителей «Хааса», « », « » и « ». Слушания состоятся в среду, 8 ноября, в режиме видеоконференции, и начнутся в 17:00 по московскому времени. В первой части слушаний будет определено, являются ли доказательства «Хааса» «существенными и относящимися к делу новыми элементами», которые были недоступны стюардам в момент рассмотрения.

«Хаас» запросил пересмотр итогов Гран-при США из-за нарушений пределов трассы

Гонщик «Ф-1» срезал поворот 20 раз – и без штрафа. Оказывается, судьи фэйлят установку камер для контроля!