  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гран-при Сингапура-2025. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й
12

Гран-при Сингапура-2025. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й

Ферстаппен опередил Пиастри и Расселла в третьей тренировке в Сингапуре.

Гран-при Сингапура

Марина-Бэй, Сингапур

4 октября 2025 года

3-я практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.30,148 (16 кругов)

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,017 (26)

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,049 (18)

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,089 (19)

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,089 (26)

6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,244 (23)

7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,341 (25)

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,411 (23)

9. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,489 (22)

10. Шарль Леклер («Феррари») +0,503 (23)

11. Алекс Албон («Уильямс») +0,520 (23)

12. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,549 (25)

13. Эстебан Окон («Хаас») +0,636 (23)

14. Оливер Бермэн («Хаас») +0,651 (24)

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,775 (22)

16. Франко Колапинто («Альпин») +0,899 (23)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,112 (24)

18. Юки Цунода («Ред Булл») +1,292 (25)

19. Пьер Гасли («Альпин») +1,495 (23)

20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3,480 (7)

Лиам Лоусон разбил болид в 3-й практике Гран-при Сингапура

Гран-при Сингапура-2025. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Аджар – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Гран-при Сингапура-2025. 1-я практика. Алонсо – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoУильямс
logoФранко Колапинто
logoОскар Пиастри
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoЛиам Лоусон
logoЭстебан Окон
logoРейсинг Буллз
logoПьер Гасли
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoОливер Бермэн
logoМерседес
logoГабриэл Бортолето
logoАндреа Кими Антонелли
logoАлександр Албон
logoМакс Ферстаппен
logoХаас
logoКарлос Сайнс
logoФернандо Алонсо
logoРед Булл
logoНико Хюлькенберг
logoДжордж Расселл
logoАльпин
logoЮки Цунода
logoИзак Аджар
logoАстон Мартин
logoЗаубер
результаты
logoЛанс Стролл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Сингапура-2025. Квалификация начнется в 16:00
4 минуты назад
«Ауди» подписала главного механика Ферстаппена
5 минут назад
Журналист Слэйтер о будущем Хорнера: «Вопрос в том, попытается ли он купить уже существующую команду или создаст 12-ю»
27 минут назад
Хэмилтон вызван к стюардам за предполагаемое игнорирование красного флага в практике
130 минут назад
Тото Вольфф: «Мерседес» в борьбе. Интересно, насколько плотной окажется квалификация»
40 минут назад
Тото Вольфф: «Мерседес» невероятно близок к контракту с Расселлом. Дни, часы, минуты? Что-то в таком роде»
155 минут назад
Журналист Слэйтер: «Хорнер не ищет работу, он хочет получить долю в команде. Не похоже, что с «Астон Мартин» что-то получится»
57 минут назад
Гран-при Сингапура-2025. Расписание трансляций
27сегодня, 11:00
Дэвид Крофт: «Топ-5 в 0,1 секунды – квалификация может получиться эпичной»
сегодня, 10:53
Макс Ферстаппен об охлаждающем жилете: «От него нет никакого толка»
3сегодня, 10:23
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото