Гран-при Сингапура-2025. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й
Марина-Бэй, Сингапур
4 октября 2025 года
3-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.30,148 (16 кругов)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,017 (26)
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,049 (18)
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,089 (19)
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,089 (26)
6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,244 (23)
7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,341 (25)
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,411 (23)
9. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,489 (22)
10. Шарль Леклер («Феррари») +0,503 (23)
11. Алекс Албон («Уильямс») +0,520 (23)
12. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,549 (25)
13. Эстебан Окон («Хаас») +0,636 (23)
14. Оливер Бермэн («Хаас») +0,651 (24)
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,775 (22)
16. Франко Колапинто («Альпин») +0,899 (23)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,112 (24)
18. Юки Цунода («Ред Булл») +1,292 (25)
19. Пьер Гасли («Альпин») +1,495 (23)
20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3,480 (7)
Лиам Лоусон разбил болид в 3-й практике Гран-при Сингапура
