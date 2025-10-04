Тото Вольфф: «Мерседес» невероятно близок к контракту с Расселлом. Дни, часы, минуты? Что-то в таком роде»

«Мерседес» ждет сделку с Расселлом в ближайшее время.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился новостями о предстоящем продлении соглашения с Джорджем Расселлом . Действующий контракт пилота истекает в конце 2025 года.

«Мы невероятно близки», – заявил босс на Гран-при Сингапура .

Австриец ответил на вопрос, идет ли речь о днях, часах или минутах:

«Что-то в таком роде».

Джордж Расселл: «Каждое продление контракта является одним из наиболее важных моментов жизни, все должно быть сделано правильно»

Тото Вольфф о контракте Расселла: «Главное решить вопрос до начала предсезонных тестов – иначе придется сажать за руль «Мерседеса» кого-то другого»