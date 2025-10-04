Дэвид Крофт: «Топ-5 в 0,1 секунды – квалификация может получиться эпичной»

Крофт ждет «эпичную» квалификацию в Сингапуре.

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт высказался об итогах заключительной практики перед Гран-при Сингапура.

Пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена и его соперника из «Макларена » Ландо Норриса , который стал пятым, разделили 0,089 секунды.

«Очень хорошая сессия для Макса Ферстаппена . Он показал лучшее время – это его порадует.

А меня радует, что топ-5 уместился менее чем в десятую.

Теперь все внимание к квалификации – она может получиться эпичной», – отметил эксперт.

Квалификация начнется в 16:00 по московскому времени.

