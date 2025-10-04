0

Дэвид Крофт: «Топ-5 в 0,1 секунды – квалификация может получиться эпичной»

Крофт ждет «эпичную» квалификацию в Сингапуре.

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт высказался об итогах заключительной практики перед Гран-при Сингапура.

Пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и его соперника из «Макларена» Ландо Норриса, который стал пятым, разделили 0,089 секунды.

«Очень хорошая сессия для Макса Ферстаппена. Он показал лучшее время – это его порадует.

А меня радует, что топ-5 уместился менее чем в десятую.

Теперь все внимание к квалификации – она может получиться эпичной», – отметил эксперт.

Квалификация начнется в 16:00 по московскому времени.

Гран-при Сингапура-2025. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
