Журналист Слэйтер: «Хорнер не ищет работу, он хочет получить долю в команде. Не похоже, что с «Астон Мартин» что-то получится»

Слэйтер объяснил, в каком положении сейчас находится Хорнер.

Корреспондент Sky Sports Крэйг Слэйтер раскрыл подробности переговоров бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера с другими командами.

«Я разговаривал с некоторыми людьми из его окружения и передал им комментарии [руководителя «Астон Мартин»] Энди Коуэлла. Мне ответили, что Кристиан Хорнер не ищет работу, он хочет получить долю в команде – это его цель на данный момент.

Они пояснили, что встречу между Хорнером и [Джином] Хаасом организовал посредник, так что сам Хорнер не пытался ее устроить.

Что касается «Астон Мартин», Хорнер – друг владельца команды Лоренса Стролла. Насколько я понимаю, он был гостем в доме у Строллов после ухода из «Ред Булл ». Не похоже, что они к чему-то придут.

Хорнер проводит ряд встреч с представителями влиятельных бизнес-групп. Он общается с мировыми банками, суверенными фондами благосостояния и частными лицами с большим состоянием.

Это деловая сторона его возвращения в «Ф-1»: он хочет понять, какую коммерческую платформу лучше создать или к какой ему лучше присоединиться, чтобы включиться в борьбу в серии не только в качестве руководителя команды, но и в качестве ее совладельца.

Мне объяснили, что существует достаточно крупных деловых партнеров, которые потенциально готовы работать с Хорнером», – заявил Слэйтер.

Энди Коуэлл: «У «Астон Мартин» нет планов привлекать Хорнера к работе в качестве сотрудника или инвестора»

