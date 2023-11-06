WEC. Кубица о титуле в LMP2: «За карьеру я выиграл не так много, эта победа и правда кажется особенной»

Кубица остался доволен завоевание второго титула в WEC.

Бывший пилот «Формулы-1», выступающий за команду «ВРТ» в одном экипаже с Риу Андраде и Луи Делетразом, выиграл чемпионат в классе LMP2.

По словам Кубицы, титул чемпионов по итогам сезона в своем классе в определенной степени можно считать компенсацией за регулярное невезение в гонке «24 часа Ле-Мана».

«Честно говоря, за карьеру я выиграл не так много титулов и чемпионатов. Да, есть несколько успехов, но каждый сезон, каждый чемпионат отличается от других. Вот эта победа кажется особенной.

Досадно лишь за «24 часа Ле-Мана», должен это признать. Два года подряд мы финишируем вторыми, а в 2021 году вообще упустили победу на последнем круге.

Но, как бы то ни было, этот титул вызывает улыбку. Вряд ли мы могли лучше закончить этот сезон», – рассказал .

«Тойота» Буэми, Хартли и Хиракавы выиграла второй титул WEC подряд, экипаж Квята стал 5-м в LMP2 в последней гонке сезона