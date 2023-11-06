Фредерик Вассер: «Система отключила гидравлику и мотор Леклера. Никакой вины Шарля в аварии нет»

Вассер объяснил аварию Леклера перед стартом гонки в Бразилии.

Пилот « » Шарль Леклер врезался в барьеры на прогревочном круге. По словам руководителя Скудерии, монегаск потерял гидравлику из-за сбоя в системе.

«Это системная проблема: система отключила гидравлику и мотор. Машину пока не вернули, и мы точно не знаем, но проблема скорее связана с электроникой.

Он начал выключать и включать [машину] и так далее. Сложность в том, что он проехал 30 метров, а потом понял, что оказался в той же ситуации, поэтому было лучше остановиться – восстановить работу было нельзя. Когда система отключается, ты теряешь рулевое управление и коробку передач.

Это очень разочаровывающая ситуация для Шарля и команды. Проблема в том, что по ходу уик-энда мы сосредоточили все усилия на длинных отрезках, на работе с шинами. Мы не использовали новые покрышки [в квалификации к спринту и спринте], поставили все на длинные отрезки и не смогли стартовать. Конечно, это более чем разочаровывающий момент, однако я убежден, что моя команда отыграется. Мы сосредоточены на подготовке к Лас-Вегасу», – заявил .

Менеджер подчеркнул, что гонщик не мог избежать инцидента, а также высказался по поводу борьбы с « »:

«Никакой вины нет. Мне сказали, что в социальных сетях жаловались на Шарля, но без коробки передач и рулевого управления ты ничего не можешь поделать. Надо сохранять спокойствие и разобраться в случившемся, чтобы избежать проблем в будущем. На мой взгляд, темп по ходу уик-энда был не так уж плохим.

Мы были в хорошем положении и упустили возможность. Мы слегка приблизились к «Мерседесу», но с Шарлем на первом ряду и с тремя комплектами свежих шин все могло сложиться куда лучше.

Тем не менее, остались две попытки в Вегасе и . Этап в Вегасе может выйти хаотичным. Если у нас и «Мерседеса» будет тот же темп, что и в этот уик-энд, шанс есть».

Леклер врезался в барьеры на прогревочном круге из-за отказа гидравлики и сошел перед стартом Гран-при Сан-Паулу

Шарль Леклер: «Я знаю причину аварии, но не могу вдаваться в детали. Не думаю, что проблема в гидравлике»