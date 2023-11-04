Фернандо Алонсо о столкновении с Оконом: «Просто оказались не в то время не в том месте»

Теги Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Эстебан Окон Альпин Авто

Алонсо прокомментировал столкновение с Оконом в спринт-квалификации.

Пилот «Астон Мартин» прошел во второй сегмент субботней квалификации перед спринтом, но не сумел продолжить выступления из-за повреждений болида, полученных в столкновении с Эстебаном Оконом.

«К сожалению, мы не смогли закончить выступление в квалификации. Очень жаль, что обе машины выбыли из борьбы и не прошли в третий сегмент – и я полагаю, что обе машины получили повреждения. Так что да, все прошло совсем не так, как нам бы хотелось.

Я пока не смотрел повторы, но мне сказали, что Эстебан потерял контроль над машиной. Что поделать, просто неудачная ситуация – мы оказались не в то время и не в том месте», – рассказал Алонсо.

Окон врезался в барьеры после столкновения с Алонсо, квалификацию к спринту прервали красными флагами

10 комментариев

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Александр Калачев
Ну Алонсо уже привык к Окону
+15
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delachetti
хотя бы адекватно высказался в отличии от истукана окона
+10
-2
+8
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Михаил Енилин
Лягушатнику не помешало бы за языком следить
+11
-5
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irs118return
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Ответ Великий Алонсо
Стареет Нандо, 10 лет назад после такого случая Фернандо обосрал бы любого, а тут всего лишь "бывает, не в то время, не в том месте"
может мудреет, обосрать много ума не надо))
+6
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Самир Каримов
адекватный.
А он (Окон) кло настоящий
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Александр Елисеенко
Ответ vulturecrow
и чиво? он хотел ему руку пожать, почти остановившись на траектории? Окон потерял машину - это да. но какого чёрта дед стоял на месте посреди трассы?
для адекватных пилотов там оставалось прилично места, видимо, Ал для него как красная тряпка для быка
+1
0
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Grigpar
Ответ irs118return
может мудреет, обосрать много ума не надо))
Да Окон достоин быть oбсоранным, если честно после его слов после собственной же аварии.
Помнится мне он вышибал так людей будучи даже круговым, в Бразилии, Ферстаппена. :))
+7
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mclaren-honda
Несчастливый поворот для Окона
+2
-2
0
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