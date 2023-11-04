Фернандо Алонсо о столкновении с Оконом: «Просто оказались не в то время не в том месте»
Алонсо прокомментировал столкновение с Оконом в спринт-квалификации.
Пилот «Астон Мартин» прошел во второй сегмент субботней квалификации перед спринтом, но не сумел продолжить выступления из-за повреждений болида, полученных в столкновении с Эстебаном Оконом.
«К сожалению, мы не смогли закончить выступление в квалификации. Очень жаль, что обе машины выбыли из борьбы и не прошли в третий сегмент – и я полагаю, что обе машины получили повреждения. Так что да, все прошло совсем не так, как нам бы хотелось.
Я пока не смотрел повторы, но мне сказали, что Эстебан потерял контроль над машиной. Что поделать, просто неудачная ситуация – мы оказались не в то время и не в том месте», – рассказал Алонсо.
Окон врезался в барьеры после столкновения с Алонсо, квалификацию к спринту прервали красными флагами
А он (Окон) кло настоящий
Помнится мне он вышибал так людей будучи даже круговым, в Бразилии, Ферстаппена. :))