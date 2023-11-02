Экс-гонщик «Ф-1» Даннер: «Строллу надо задуматься, хочет ли он продолжать карьеру. Латифи – хороший пример»

Даннер предложил Строллу задуматься об уходе из «Формулы-1».

Бывший пилот «Ф-1» уверен, что Ланс Стролл не демонстрирует той любви к гонкам, которая необходима в элитном чемпионате. Ланс может взять пример с , который променял карьеру пилота на образование, отметил немец.

В 2023 году Стролл заработал 53 очка против 183 у напарника по «Астон Мартин» .

«Такая апатичность говорит о недостатке фундаментальной любви к своей профессии, к привилегии пилотировать машину «Формулы-1». Я не вижу таких качеств в нем.

Стролл не оправдывает ожиданий, это факт. [Руководитель « » Майк Крак] может сколько угодно говорить, что все отлично. Достаточно посмотреть на результаты, чтобы убедиться, что это не так.

Будь ты спонсор или владелец команды, всегда есть обстоятельства, определяющие состав пилотов. То, что в данном случае коллектив принадлежит его отцу [Лоренсу Строллу], уже не играет никакой роли.

– взрослый человек, и он должен задаться вопросом: «Хочу ли я продолжать карьеру гонщика?» Он должен сам принять решение, подумать: «Есть ли пространство для прогресса, есть ли перспективы? Если есть, что я должен сделать?»

[Латифи –] хороший пример, потому что он из гораздо более богатой семьи. Он выступал совсем не плохо, однако принял хорошее и смелое для молодого человека решение.

На мой взгляд, Строллу надо начать этот процесс, задуматься: «В чем смысл всего этого, действительно ли хочу этим заниматься?» В конце концов, без толку гоняться, если ты постоянно подавлен и в плохом настроении», – поделился советом Даннер.

Латифи приостановил гоночную карьеру и поступил в Лондонскую школу бизнеса

Нико Росберг о Стролле: «Любой другой пилот остался бы без места на сезон-2024»