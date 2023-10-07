Нико Росберг о Стролле: «Любой другой пилот остался бы без места на сезон-2024»

Теги Фернандо Алонсо Нико Росберг Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Лоренс Стролл Гран-при Катара Авто

Нико Росберг проанализировал тяжелый период Ланса Стролла.

Чемпиону «Формулы-1» 2016 года не понравилось поведение пилота «Астон Мартин» после пятничной квалификации к Гран-при Катара – канадец эмоционально отреагировал на 17-е место. В субботней квалификации сын владельца команды Лоренса Стролла стал 16-м, в то время как Фернандо Алонсо в обоих случаях пробился в топ-10.

«Плохое поведение. Руль стоит 20 000 фунтов, и он поцарапал машину, когда его выбросил. Оттолкнул тренера и все такое, это неправильно. Очень плохое поведение.

Конечно, в определенном смысле мне это знакомо: когда ты так сильно отстаешь и не понимаешь, что происходит, это очень болезненно и по-настоящему тяжело. В соцсетях тебя обсуждают и говорят плохие вещи – очень трудно.

К тому же ты сын босса, так что даже внутри команды давление будет расти. Я бы не хотел оказаться на его месте.

Любой другой пилот остался бы без места на следующий сезон с учетом ситуации и ожиданий подиумов и побед.

Ланс заслуживает гоняться в «Ф-1», потому что в теории он достаточно быстр. Он показывал скорость на старте сезона, был где-то недалеко от Фернандо, который является одним из величайших пилотов всех времен. Но я не понимаю, что происходит», – признался Росберг.

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Мне немного жалко Стролла, он и так не особо быстр, а тут ещё и Алонсо в напарниках просто похоронил его карьеру, никогда его так не деклассировал, это больно.
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