Нико Росберг о Стролле: «Любой другой пилот остался бы без места на сезон-2024»

Нико Росберг проанализировал тяжелый период Ланса Стролла.

Чемпиону «Формулы-1» 2016 года не понравилось поведение пилота «Астон Мартин» после пятничной квалификации к Гран-при Катара – канадец эмоционально отреагировал на 17-е место. В субботней квалификации сын владельца команды Лоренса Стролла стал 16-м, в то время как в обоих случаях пробился в топ-10.

«Плохое поведение. Руль стоит 20 000 фунтов, и он поцарапал машину, когда его выбросил. Оттолкнул тренера и все такое, это неправильно. Очень плохое поведение.

Конечно, в определенном смысле мне это знакомо: когда ты так сильно отстаешь и не понимаешь, что происходит, это очень болезненно и по-настоящему тяжело. В соцсетях тебя обсуждают и говорят плохие вещи – очень трудно.

К тому же ты сын босса, так что даже внутри команды давление будет расти. Я бы не хотел оказаться на его месте.

Любой другой пилот остался бы без места на следующий сезон с учетом ситуации и ожиданий подиумов и побед.

Ланс заслуживает гоняться в «Ф-1», потому что в теории он достаточно быстр. Он показывал скорость на старте сезона, был где-то недалеко от Фернандо, который является одним из величайших пилотов всех времен. Но я не понимаю, что происходит», – признался .

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