Серхио Перес: «Ферстаппен с самого начала уик-энда работает на сто процентов своих возможностей и не допускает ошибок»

Перес высказался о лучших качествах Ферстаппена.

Пилот « », оценивая сильные стороны своего напарника, отметил, что главным образом победы даются благодаря его настрою и сосредоточенности на гонках.

«Прежде всего, он очень талантлив. Макс живет «Формулой-1», живет гонками. Это его страсть, и это лишь укрепляет его решимость.

Во-вторых, он очень многое понимает: за счет чего он добивается успеха, и почему порой что-то не работает. Это и делает его особенным. И наконец – я бы сказал, что он настоящий трудяга.

Также Макса главным образом выделяет его способность сразу же показывать свой максимум. И как только он проворачивает этот трюк, то сразу чувствует себя оптимально. Он с самого начала уик-энда работает на сто процентов своих возможностей и не допускает ошибок», – рассказал .

Ферстаппен побил рекорд «Ф-1» по победам за сезон – 16! Четыре раза прорывался, сшибал стены, гонял с дохлой птицей