Серхио Перес: «Ферстаппен с самого начала уик-энда работает на сто процентов своих возможностей и не допускает ошибок»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Перес высказался о лучших качествах Ферстаппена.

Пилот «Ред Булл», оценивая сильные стороны своего напарника, отметил, что главным образом победы даются Ферстаппену благодаря его настрою и сосредоточенности на гонках.

«Прежде всего, он очень талантлив. Макс живет «Формулой-1», живет гонками. Это его страсть, и это лишь укрепляет его решимость.

Во-вторых, он очень многое понимает: за счет чего он добивается успеха, и почему порой что-то не работает. Это и делает его особенным. И наконец – я бы сказал, что он настоящий трудяга.

Также Макса главным образом выделяет его способность сразу же показывать свой максимум. И как только он проворачивает этот трюк, то сразу чувствует себя оптимально. Он с самого начала уик-энда работает на сто процентов своих возможностей и не допускает ошибок», – рассказал Перес.

Ферстаппен побил рекорд «Ф-1» по победам за сезон – 16! Четыре раза прорывался, сшибал стены, гонял с дохлой птицей

3 комментария

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Anastasia Smelova
Ответ Великий Алонсо
Ну да, для тебя он слишком быстр, не твоего полёта птичка, ты не Фернандо Алонсо, ты всего лишь Серёжа Перец
"Всего лишь Серёжа Перец" проехал больше ГП, чем все российские гонщики вместе взятые. Нет ничего плохого в том, чтобы быть всего лишь Пересом.
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Великий Алонсо
Ну да, для тебя он слишком быстр, не твоего полёта птичка, ты не Фернандо Алонсо, ты всего лишь Серёжа Перец
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