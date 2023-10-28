Макс Ферстаппен: «В квалификации уровень конкуренции будет невероятно высок»

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен оценил перспективы команды в квалификации к Гран-при Мехико.

Пилот «Ред Булл», подводя итоги пятничных свободных заездов, признал то, что в предстоящей квалификации уровень конкуренции будет очень высоким. При этом Ферстаппен считает, что в гонке у него должно быть преимущество над соперниками.

«В целом, как мне кажется, уик-энд начался хорошо – вероятно, даже лучше, чем я ожидал. Это всегда приятно.

При этом всегда есть вещи, в которых вы можете прибавить. Трасса очень скользкая, как и всегда здесь. На длинной дистанции с шинами работать не так просто, так что еще есть области, над которыми нам надо поработать. В квалификации уровень конкуренции будет невероятно высок. Но вот что касается гоночного темпа – это уже совсем другая история», – рассказал Ферстаппен.

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3 комментария

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andrei bomber
кто бы говорил о конкуренции
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Егор Арефьев
мздит
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Сергей Евсеев
Ответ andrei bomber
кто бы говорил о конкуренции
Если смотреть на факты, то в последних гонках, начиная с Монцы как минимум, а до этого и в Венгрии, например, борьба в квалификации реально очень плотная.
+2
-2
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