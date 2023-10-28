Джордж Расселл: «Если кто-то сделает все правильно, то окажется на двух первых рядах стартовой решетки – нужно убедиться, что это будем мы»

Расселл рассказал о целях на квалификацию к Гран-при Мехико.

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов, отметив, что команда должна постараться попасть в топ-4 по итогам квалификации.

«У нас есть потенциал и нам есть, над чем работать. Особенно учитывая несколько неожиданных результатов. То есть никто не ожидал, что в первой практике Алекс Албон покажет второе время. И что во второй практике среди лидеров окажутся Риккардо и Боттас. Так что да, разумеется, мы хотим бороться за самые высокие месте. Ну и Макс, как обычно, обошел всех на полсекунды.

На трассе в несколько трудностей. Здесь все зависит от того, чтобы температура шин оказалась в правильном рабочем окне, а на длинной дистанции тебе приходится беречь двигатель, тормоза, и все это сказывается в том числе на шинах.

Необходимо оценивать множество факторов, жонглировать ими. Нас ждет тяжелая гонка, вот почему квалификация приобретает еще большее значение. Если кто-то сделает все правильно, он окажется на двух первых рядах стартовой решетки – и нам нужно убедиться, что это будем мы», – рассказал .

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