ФИА включила режим VSC после сообщения о пожаре на болиде Сайнса

ФИА выпустила заявление по поводу режима виртуальной машины безопасности (VSC) на заключительных кругах Гран-при Мехико.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер после финиша вторым признался, что VSC «спасла» его в борьбе с соперником из «Ред Булл » Максом Ферстаппеном .

Режим виртуального сэйфти-кара включили после инцидента с участием гонщика «Уильямса » Карлосом Сайнсом .

«На 70-м круге Сайнс развернулся и остановился в зоне вылета, за пределами 14-го поворота. Его машина остановилась в опасном месте.

После этого болид начал дымиться, и гоночная дирекция получила сообщение о пожаре. Стало очевидно, что маршалам придется вмешаться для эвакуации.

Стандартная процедура при эвакуации машины с участием маршалов предполагает нейтрализацию гонки. В данном случае был инициирован режим виртуальной машины безопасности (VSC), пока болид не был перемещен в безопасное место за барьерами.

Режим VSC выключили, как только машина оказалась в защищенном месте, и гонка была завершена под зелеными флагами», – говорится в заявлении ФИА.

