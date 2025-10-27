ФИА включила режим VSC после сообщения о пожаре на болиде Сайнса
ФИА выпустила заявление по поводу режима виртуальной машины безопасности (VSC) на заключительных кругах Гран-при Мехико.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер после финиша вторым признался, что VSC «спасла» его в борьбе с соперником из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
Режим виртуального сэйфти-кара включили после инцидента с участием гонщика «Уильямса» Карлосом Сайнсом.
«На 70-м круге Сайнс развернулся и остановился в зоне вылета, за пределами 14-го поворота. Его машина остановилась в опасном месте.
После этого болид начал дымиться, и гоночная дирекция получила сообщение о пожаре. Стало очевидно, что маршалам придется вмешаться для эвакуации.
Стандартная процедура при эвакуации машины с участием маршалов предполагает нейтрализацию гонки. В данном случае был инициирован режим виртуальной машины безопасности (VSC), пока болид не был перемещен в безопасное место за барьерами.
Режим VSC выключили, как только машина оказалась в защищенном месте, и гонка была завершена под зелеными флагами», – говорится в заявлении ФИА.
