Фредерик Вассер: «Не особо переживал из-за VSC – меня больше беспокоил рестарт»

Вассер высказался о борьбе Леклера и Ферстаппена.

Руководитель «Феррари » поделился мнением о том, какие были бы шансы у Шарля Леклера удержать второе место в борьбе с Максом Ферстаппеном на Гран-при Мехико, если бы не ввели режим виртуальной машины безопасности.

«Нам предстоит еще много работы. В целом мы провели хороший уик-энд, темп в квалификации был неплох. Мы недалеки от борьбы за поул. Старт со второго и третьего места – хороший результат.

Тем не менее Ландо [Норрис] еще в пятницу показал, что у него преимущество, что он на другом уровне с точки зрения гоночного темпа. Сегодня [в воскресенье] было то же самое. Думаю, у него было преимущество в 0,5 секунды.

Смог бы Леклер отбить атаку Ферстаппена, если бы не появилась виртуальная машина безопасности (VSC)? У меня нет хрустального шара на пит-уолл. Тем не менее если вам не удается совершить обгон на первом круге, то дальше очень трудно это сделать. Это было справедливо как для нас, так и для других.

То же самое касалось [Оскара] Пиастри, [Оливера] Бермэна и еще [Кими] Антонелли. Можно ехать на 0,6-0,7 секунды быстрее, но если, нагнав соперника, ты не сможешь пройти его на первом же круге, то дальше будет очень трудно. Честно говоря, не особо переживал из-за VSC – меня больше беспокоил рестарт», – сказал Вассер .

