«Феррари» год не выигрывает в «Ф-1». Последнюю победу принес Сайнс на Гран-при Мехико-2024

Исполнился год с момента последней победы «Феррари» в «Формуле-1».

27 октября 2024 года Карлос Сайнс , ныне выступающий за «Уильямс », занял первое место на Гран-при Мехико.

После этого «Феррари» завоевала 11 подиумов: девять на счету Шарля Леклера , два заработал Сайнс, его сменщик Льюис Хэмилтон не попадал в призы.

На состоявшемся в воскресенье Гран-при Мехико Леклер стал вторым (во второй раз в 2025 году), Хэмилтон финишировал восьмым.

В борьбе за вице-чемпионство в командном зачете Скудерия опережает «Мерседес» и «Ред Булл», которые побеждали в нынешнем сезоне.

«Феррари» вернулась на 2-е место в Кубке конструкторов и опережает «Мерседес» на 1 очко, «Ред Булл» – на 10