«Феррари» год не выигрывает в «Ф-1». Последнюю победу принес Сайнс на Гран-при Мехико-2024
Исполнился год с момента последней победы «Феррари» в «Формуле-1».
27 октября 2024 года Карлос Сайнс, ныне выступающий за «Уильямс», занял первое место на Гран-при Мехико.
После этого «Феррари» завоевала 11 подиумов: девять на счету Шарля Леклера, два заработал Сайнс, его сменщик Льюис Хэмилтон не попадал в призы.
На состоявшемся в воскресенье Гран-при Мехико Леклер стал вторым (во второй раз в 2025 году), Хэмилтон финишировал восьмым.
В борьбе за вице-чемпионство в командном зачете Скудерия опережает «Мерседес» и «Ред Булл», которые побеждали в нынешнем сезоне.
Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!
«Феррари» вернулась на 2-е место в Кубке конструкторов и опережает «Мерседес» на 1 очко, «Ред Булл» – на 10
