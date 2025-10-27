  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Феррари» год не выигрывает в «Ф-1». Последнюю победу принес Сайнс на Гран-при Мехико-2024
2

«Феррари» год не выигрывает в «Ф-1». Последнюю победу принес Сайнс на Гран-при Мехико-2024

Исполнился год с момента последней победы «Феррари» в «Формуле-1».

27 октября 2024 года Карлос Сайнс, ныне выступающий за «Уильямс», занял первое место на Гран-при Мехико.

После этого «Феррари» завоевала 11 подиумов: девять на счету Шарля Леклера, два заработал Сайнс, его сменщик Льюис Хэмилтон не попадал в призы.

На состоявшемся в воскресенье Гран-при Мехико Леклер стал вторым (во второй раз в 2025 году), Хэмилтон финишировал восьмым.

В борьбе за вице-чемпионство в командном зачете Скудерия опережает «Мерседес» и «Ред Булл», которые побеждали в нынешнем сезоне.

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!

«Феррари» вернулась на 2-е место в Кубке конструкторов и опережает «Мерседес» на 1 очко, «Ред Булл» – на 10

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoУильямс
logoФеррари
logoШарль Леклер
logoМерседес
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoКарлос Сайнс
logoГран-при Мексики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джордж Расселл: «При достижении определенных условий мой контракт с «Мерседесом» будет автоматически продлен на сезон-2027»
3 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Не ожидал, что смогу прорваться на подиум. Третье место – хороший результат»
16 минут назад
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» приедет в Мексику с болидом Ньюи и покажет скорость в 2026-м»
24 минуты назад
Эстебан Окон: «У «Хааса» был темп – нужно продолжать двигаться в том же направлении»
35 минут назад
Фредерик Вассер: «Не особо переживал из-за VSC – меня больше беспокоил рестарт»
52 минуты назад
ФИА включила режим VSC после сообщения о пожаре на болиде Сайнса
сегодня, 11:18
Дэймон Хилл о Гран-при Мехико: «Если не считать того, что Норрис всех разнес, гонка получилась отличной!»
сегодня, 10:57
«Когда твое имя просто упоминают рядом с Сенной, это нечто особенное». Ландо Норрис о первой победе «Макларена» в Мексике с 1989-го
сегодня, 10:46
Гельмут Марко: «Решение о втором пилоте «Ред Булл» будет принято ближе к этапу в Абу-Даби»
сегодня, 10:37
«Это штраф, точно». Шарль Леклер сообщил «Феррари», что Ферстаппен недостаточно замедлился под желтыми флагами
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15