Дэймон Хилл о Гран-при Мехико: «Если не считать того, что Норрис всех разнес, гонка получилась отличной!»
Хилл признал, что ему понравилась гонка в Мехико.
Чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился впечатлениями от Гран-при Мехико, где Ландо Норрис одержал победу и вышел в лидеры чемпионата.
Его напарник Оскар Пиастри стал пятым и опустился на вторую строчку в личном зачете. Между пилотами теперь всего один балл.
«Ну, если не считать того, что Ландо всех разнес (хорошая работа, Ландо!), гонка получилась отличной! Потрясающая и плотная борьба, интересные стратегии, великолепная публика. Muy bien [очень хорошо]!
Оскар боролся изо всех сил и здорово пробился вперед, отыграв несколько очков. Чемпионат идет полным ходом к великолепному финалу», – написал Хилл в соцсетях.
Норрис стал лидером «Ф-1», отыграв отставание в 34 очка от Пиастри
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Дэймона Хилла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости