Дэймон Хилл о Гран-при Мехико: «Если не считать того, что Норрис всех разнес, гонка получилась отличной!»

Хилл признал, что ему понравилась гонка в Мехико.

Чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился впечатлениями от Гран-при Мехико, где Ландо Норрис одержал победу и вышел в лидеры чемпионата.

Его напарник Оскар Пиастри стал пятым и опустился на вторую строчку в личном зачете. Между пилотами теперь всего один балл.

«Ну, если не считать того, что Ландо всех разнес (хорошая работа, Ландо!), гонка получилась отличной! Потрясающая и плотная борьба, интересные стратегии, великолепная публика. Muy bien [очень хорошо]!

Оскар боролся изо всех сил и здорово пробился вперед, отыграв несколько очков. Чемпионат идет полным ходом к великолепному финалу», – написал Хилл в соцсетях.

Норрис стал лидером «Ф-1», отыграв отставание в 34 очка от Пиастри

